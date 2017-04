Pub

Descoberto em 2016, mas apenas revelado esta terça-feira

Um antigo aqueduto, com 2300 anos, foi encontrado no coração da cidade de Roma, capital italiana, durante as obras da linha de metro. O achado aconteceu ainda no ano passado, mas só esta terça-feira foi divulgado.

De acordo com o revelado pelas autoridades italianas, o aqueduto estava a apenas 20 metros de profundidade, junto ao Coliseu de Roma. "Foi uma descoberta de grande, porque se trata quase certamente do mais antigo aqueduto romano, do terceiro século antes de Cristo. Os restos foram achados durante os trabalhos de construção da linha do metro, num poço com 32 metros de diâmetro e que envolve uma superfície de cerca de 800 metros quadrados", disse Simone Morretta, arqueólogo italiano.

O aqueduto, de dois metros de altura, é composto por blocos de pedra de origem vulcânica, devendo atravessar a cidade de Roma de Este a Oeste, de acordo com a informação revelada nesta terça-feira. Por enquanto, contudo, apenas foi "limpo" cerca de dez metros, estando agora a ser criadas as condições para que "no futuro" as pessoas possam ter acesso ao aqueduto, dado que por enquanto "a 20 metros de profundidade não é possível dar-lhe o valor que merece", referiu o arqueólogo, que considera esta descoberta como "extraordinária".

Entretanto, ainda esta quarta-feira, numa conferência de imprensa, serão revelados todos os pormenores sobre esta descoberta e os planos futuros para a mesma.