Pub

A primeira-dama fez uma dedicatória a Barack Obama esta terça-feira

No dia em que Barack Obama fez o último discurso como presidente dos Estados Unidos, Michelle Obama fez uma declaração de amor ao marido. A primeira-dama publicou nas redes sociais uma imagem antiga da família Obama com algumas palavras de apoio.

"Muito orgulhosa do Presidente dos Estados Unidos e de tudo que conquistámos juntos. Uma viagem incrível cheia de pessoas marcantes. Amo-te Barack", escreveu a primeira-dama.

A fotografia, que já tem alguns anos, mostra Michelle e Barack com as filhas Sasha e Malia.

Não é a primeira vez que a primeira-dama publica fotografias antigas da família. Há apenas duas semanas, Michelle Obama partilhou uma fotografia antiga em que aparecia com o resto da família para desejar um feliz Natal aos americanos.

No aniversário de Barack Obama, Michelle voltou a expressar publicamente o seu amor pelo marido com uma dedicatória. "55 anos e esse sorriso ainda me afeta todos os dias. Parabéns, Barack. Amo-te", escreveu a primeira-dama nas redes sociais.

Michelle revelou numa entrevista em dezembro que a presidência fortaleceu o seu casamento de 24 anos com Barack. São várias as imagens do casal em momentos românticos que circulam pelas redes sociais.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.