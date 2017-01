Pub

O candidato do PPE à presidência do Parlamento Europeu, o italino Antonio Tajani, foi o mais votado na primeira escolha dos 751 deputados, com 274 votos favoráveis, mas ainda lhe faltam 68 para garantir o lugar.

Como nenhum dos candidatos conseguiu a maioria dos votos mais um, os eurodeputados passam a uma segunda volta de votação.

Na primeira votação os votos expressos foram os seguintes:

Antonio Tajani- 274

Gianni Pitella - 183

Helga Stevens - 77

Jean Lambert - 56

Eleanora Forenza - 50

Laurentiu Rebega - 43

Se os Conservadores e Reformistas Europeus, que apoiam Helga Stevens, dessem o apoio ao candidato do PPE, Tajani seria eleito presidente do Parlamento Europeu. Mas nenhum dos seis candidato desistiu ainda da corrida nesta segunda volta, que decorrerá às 13.00 de Lisboa.