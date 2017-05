Pub

John Brennan irá ser questionado numa sessão à porta aberta

Um antigo diretor da Agência Central de Informações (CIA, na sigla em Inglês) vai depor na Câmara dos Representantes, na próxima semana, para responder a questões sobre as alegações da interferência russa nas eleições presidenciais dos EUA.

A comissão das Informações da Câmara dos Representantes anunciou esta quinta-feira que John Brennan vai depor na terça-feira, durante uma sessão à porta aberta.

As comissões das Informações do Senado e da Câmara dos Representantes estão a investigar a interferência russas nas eleições do ano passado, bem como a existência de eventuais coordenações entre os dirigentes da campanha eleitoral de Donald Trump e agentes russos.