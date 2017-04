Pub

A situação causou o pânico entre a população local

Um angolano de 31 anos foi detido segunda-feira, em Menongue, capital da província do Cuando Cubango, no sul de Angola, suspeito de ter decapitado duas jovens daquele município no espaço de um mês.

O caso, conforme relataram hoje fontes locais, causou pânico entre a população de Menongue, já que além das duas jovens assassinadas e posteriormente decapitadas, o homem em causa é suspeito de pelo menos uma outra tentativa, frustrada, além de a polícia o indicar também como suposto autor da violação de uma mulher.

De acordo com fonte do Comando Provincial do Cuando Cubango da Polícia Nacional, as cabeças das duas vítimas foram encontradas na residência do suspeito, tendo o último dos homicídios, com golpes de catana, ocorrido na madrugada de segunda-feira.

À polícia, o suspeito relatou que atacava as mulheres por alegadamente se dedicarem à prostituição.