MPLA está atento "com serenidade" para receber os resultados definitivos "e depois festejar a vitória"

O secretário do Bureau Político do MPLA para os assuntos políticos e eleitorais, João Martins, apelou hoje aos angolanos para aguardarem com serenidade e paciência pelos resultados definitivos das eleições gerais, acusando a oposição de querer inviabilizar esse processo.

Aquele dirigente reagia hoje, em declarações à imprensa, ao anúncio oficial dos últimos resultados provisórios das eleições gerias de quarta-feira, que dão a vitória ao Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), com 61,70% dos votos alcançados nas eleições gerais angolanas, e a eleição de João Lourenço para novo Presidente da República.

A oposição não quer ver os resultados definitivos publicados

Segundo João Martins, o processo eleitoral angolano tem estado a merecer uma avaliação positiva, por parte dos observadores nacionais e internacionais, mas os últimos pronunciamentos dos partidos da oposição, revela que não querem "ver os resultados definitivos publicados".

"A oposição não quer ver os resultados definitivos publicados, quer antes antecipar com uma situação de perturbação, para inviabilizar a publicação desses resultados", acusou o político.

Salientou que das atas provisórias constam votos reclamados, que devem numa primeira instância ser decididos pelas comissões provinciais eleitorais, no exercício do apuramento provincial, altura em que os partidos podem colocar as suas questões.

João Martins acusou ainda os partidos da oposição de estarem a instruir os seus membros nas comissões provinciais eleitorais e na Comissão Nacional Eleitoral para não assistirem às operações de apuramento, o que considerou ser "um ato impróprio".

"E pouco condicente até com a lisura e a transparência do processo conforme tem estado a atestar todos os cidadãos e sobretudo os observadores nacionais e internacionais", disse.

"É o que nos parece, porque desse comportamento não podemos ter outra leitura, há sempre um contencioso eleitoral e se tiverem reclamações a fazer é em sede do contencioso eleitoral que elas devem ocorrer e não na praça pública, como parece que vai ser a estratégia a ser seguida pela oposição", acrescentou.

João Martins disse que o MPLA está atento "com serenidade", para receber os resultados definitivos "e depois festejar a vitória".

Após o anúncio dos resultados definitivos, o MPLA vai fazer uma avaliação de como decorreu todo o processo eleitoral e, depois de instituído os órgãos resultantes dessas eleições proceder "com a serenidade que lhe compete a uma avaliação criteriosa do desempenho político eleitoral".

"Quer a nível nacional quer a nível de cada uma das circunscrições eleitorais, províncias, municípios, localidades para podermos ver então como vamos aplicar agora com maior contundência o 'slogan' que usamos durante a campanha corrigir o que está mal e melhorar o que está bem", salientou.

Comissários da oposição "não se reveem" nos primeiros resultados provisórios

Os comissários nacionais eleitorais representantes dos partidos UNITA e CASA-CE demarcaram-se na quinta-feira dos primeiros resultados apresentados CNE.

Em conferência de imprensa, os comissários, que fazem parte do grupo técnico, referem que a posição é tomada devido ao procedimento como foi feito e avaliado o documento que reportou os resultados provisórios.

Os comissários sublinharam que "não se reveem" na comunicação da CNE, porque "não foi feita com base nos termos legais".

Nenhuma comissão provincial eleitoral, de Cabinda ao Cunene, se reuniu para se produzirem os resultados que foram anunciados

Segundo os comissários, a lei estabelece que é à CNE que cabe congregar os resultados eleitorais, apurar cada uma das candidaturas nas mesas de voto, com base nas informações produzidas pelas comissões municipais e provinciais.

"Nenhuma comissão provincial eleitoral, de Cabinda ao Cunene, se reuniu para se produzirem os resultados que foram anunciados. Aqui estão membros que fazem parte da coordenação técnica do centro de escrutínio, igualmente eles não participaram na produção daqueles resultados", disse o comissário da UNITA, Cláudio da Silva.

Oposição com mais votos que o MPLA em Luanda e Cabinda

As duas principais formações da oposição em Angola, a UNITA e a CASA-CE, obtiveram juntas mais votos na capital Luanda do que o MPLA, ao contrário do que aconteceu nas eleições de 2008 e 2012.

Os resultados da província de Luanda, um dos mais populosos e onde se encontra a capital, são praticamente finais, uma vez que já foram contabilizados os votos de 2.786.593 eleitores, ou 99,46% do universo, indicam os dados divulgados hoje pela porta-voz da CNE, Júlia Ferreira.

De acordo com os dados (ainda não finais), o MPLA lidera a contagem, conseguindo 1.010.371 votos (ou 48,22%), seguido da UNITA, com 743.879 (ou 35,50%). Estes são os dois únicos partidos que elegem deputados por Luanda, três para o MPLA e dois para a UNITA.

A CASA-CE, surge como terceiro classificado, com 305.435 votos (14,58%).

Em Cabinda, o MPLA lidera a contagem, conseguindo 60.501 votos (ou 39,75%), seguido da CASA-CE, com 44.632 votos, ou 29,33%.

A UNITA surge muito próximo, no terceiro lugar, com 42.844 votos (correspondendo a 28,18%).