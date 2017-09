Pub

A Comissão Nacional Eleitoral sublinhou que, colocados à parte alguns constrangimentos ocorridos durante o processo eleitoral toda a atividade "decorreu num clima de serenidade e calma exemplares"

A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) felicitou esta quarta-feira o vencedor das eleições gerais de 23 de agosto, o MPLA, com 61,07% dos votos, e apelou às forças políticas derrotadas a manterem "serenidade e respeito" pela vontade dos cidadãos.

A posição foi expressa pelo presidente da CNE, André da Silva Neto, antes do anúncio dos resultados definitivos das eleições gerais angolanas, que confirmaram João Lourenço como o novo Presidente de Angola e Bornito de Sousa como o novo vice-presidente.

Nas suas felicitações, André da Silva Neto manifestou a convicção de que o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) "mereceu a confiança da maior parte dos eleitores e que fará o seu melhor para a concretização dos anseios dos angolanos".

Às restantes forças políticas concorrentes - UNITA, CASA-CE, PRS, FNLA e APN - o responsável do órgão eleitoral angolano felicitou igualmente "pela sua participação na festa da democracia e por enobrecerem o país com a sua participação" nas eleições gerais.

André da Silva Neto lamentou, contudo, as declarações de alguns partidos, "que, imbuídos de má-fé, procuraram confundir a comunidade nacional e internacional, na tentativa de descredibilizar todo o processo eleitoral e o empenho da Comissão Nacional Eleitoral em realizar eleições credíveis, com afirmações torpes e destituídas de elementos de prova merecedoras do mínimo de credibilidade".

"A estas forças e pessoas coletivas e singulares lembramos que Angola é um Estado democrático e de direito, e que os mesmos têm a opção de fazer valer os seus direitos através de mecanismos legalmente estabelecidos, e não por via de ameaças físicas, morais ou psicológicas e difamações ou injúrias injustificáveis", disse o presidente da CNE.

O responsável do órgão administrativo eleitoral angolano sublinhou que, colocados à parte alguns constrangimentos ocorridos durante todo o processo eleitoral, como perdas humanas e de meios materiais, e a tentativa de criação, por algumas forças políticas, "de um ambiente de desestabilização e intranquilidade", toda a atividade da CNE "decorreu num clima de serenidade e calma exemplares".

A CNE agradeceu o apoio prestado por várias instituições nacionais e internacionais nestas eleições que contou com a participação de seis forças políticas - Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE), Partido de Renovação Social (PRS), Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) e a Aliança Patriótica Nacional (APN).

A UNITA, a CASA-CE, a FNLA e o PRS apresentaram na terça-feira três novas reclamações quanto aos resultados das eleições, mas a Comissão Nacional Eleitoral (CNE) declarou-as esta quarta-feira improcedentes, acusando as formações de estarem a "agir de má-fé".

Anteriormente, estes partidos tinham apresentado outras reclamações, alegando irregularidades nos resultados provinciais definitivos.

A 30 de agosto, o Tribunal Constitucional angolano julgou improcedente o pedido de impugnação apresentado CASA-CE, sobre a divulgação dos resultados provisórios das eleições gerais de 23 de agosto.

Os resultados finais das eleições angolanas apontam ainda que a UNITA é a segunda força política mais votada, tendo alcançado 26,67% dos votos, seguindo-se a coligação de partidos CASA-CE, com 9,44% dos votos.