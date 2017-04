Pub

A chanceler alemã, Angela Merkel, está hoje na Arábia Saudita para uma visita destinada a abordar as relações bilaterais e a próxima cimeira do G20, em julho, em Hamburgo, indicaram fontes alemãs.

Pouco depois da chegada, Merkel foi recebida no palácio de Jeddah pelo rei Salman e pelos seus principais colaboradores, indicou a agência oficial saudita SPA.

Na presença da chanceler foram assinados seis acordos, três envolvendo o setor privado e três entre os dois governos.

Temas como o clima e a energia, que estarão na agenda da cimeira do G20, devem ser abordados nas conversações com as autoridades sauditas, segundo fonte governamental alemã citada pela AFP.

As relações entre os países do Conselho de Cooperação do Golfo - sendo a Arábia saudita um membro dominante deste - e o rival iraniano devem também ser discutidas.

"Sem subestimar a influência negativa do Irão na região, a chanceler deve defender moderação entre estes países e o Irão", disse o mesmo responsável.

A pena de morte e a questão dos direitos humanos "serão certamente abordados pela chanceler nas negociações", acrescentou a mesma fonte.

Merkel, acompanhada por uma delegação de grandes empresários alemães, deverá também abordar as relações económicas bilaterais, segundo um comunicado da embaixada alemã em Riade.

Na segunda-feira, Merkel visita os Emirados Árabes Unidos, onde os investimentos alemães são da ordem dos 2,4 mil milhões de euros.

Nos dois países, a chanceler alemã deverá também falar da Síria, segundo a mesma fonte, acrescentando que Berlim considera que "todos os países podem fazer mais" no que diz respeito ao acolhimento de refugiados.