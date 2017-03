Pub

A chanceler alemã quer manter as relações entre os dois países, mas considera tristes e deprimentes as recentes declarações de Erdogan

A chanceler alemã, Angela Merkel, pediu esta quinta-feira à Turquia para terminar com os ataques contra a Alemanha e defendeu a manutenção de relações entre os dois países, apesar de reconhecer "profundas divergências" entre Berlim e Ancara.

Merkel disse na Câmara Baixa do Parlamento de Berlim (Bundestag) que é "imprescindível manter as relações bilaterais", com "toda a clareza" e com base nos valores e posições da Alemanha.

A proibição de comícios junto da comunidade turca na Alemanha sobre o próximo referendo na Turquia - que pede o reforço dos poderes presidenciais de Erdogan - tem deteriorado as relações entre os dois países.

A chanceler alemã considerou "triste" e "deprimente" a declaração do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que comparou a Alemanha com o regime nazi.

"Por muito difícil que seja este momento, por muito inaceitáveis que sejam algumas coisas, os nossos interesses relacionados com política externa e segurança geopolítica não podem deixar que a Turquia, país aliado no quadro da NATO, se afaste mais", acrescentou Merkel.