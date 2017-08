Pub

Presidente Donald Trump, que defendia antes a rápida retirada das tropas dos EUA do país, anunciou o reforço do dispositivo militar americano.

A decisão de reforçar o dispositivo militar americano no Afeganistão anunciada no início da semana por Donald Trump, sem quaisquer horizonte de retirada, e com o objetivo de conseguir uma "vitória" que os observadores consideram problemática, ameaça prolongar indefinidamente um conflito que se arrasta há 16 anos. Trump, que enquanto candidato presidencial advogou uma retirada das forças americanas do Afeganistão, justificou o reforço militar considerando que uma retirada apressada do Afeganistão deixaria terreno aberto a grupos radicais e terroristas.

Numa viragem que os analistas atribuem ao peso dos conselheiros militares da Casa Branca, o presidente americano propõe-se agora "lutar" e "vencer" de modo a evitar os erros cometidos no Iraque, mudando a ênfase da intervenção internacional no Afeganistão do nation building, ou seja, do apoio à estabilização política e ao desenvolvimento do país, para "matar terroristas".

A declaração do presidente americano omitiu detalhes quanto aos efetivos em causa e não adiantou qualquer calendário para o fim da presença militar americana no Afeganistão, ameaçando arrastar indefinidamente o envolvimento americano dos EUA e dos aliados da NATO no conflito.

Segundo o The New York Times, os planos dos generais que aconselham o presidente americano apontarão para o envio de mais 3800 instrutores e conselheiros militares para o país. É ainda de prever um reforço do apoio aéreo, crucial para combater a pressão dos talibãs no terreno.

Depois da retirada decidida por Barack Obama e do fim oficial da missão de combate da ISAF no Afeganistão, em 2014, estão atualmente no país cerca de 13 500 militares da NATO, dos quais mais de sete mil americanos, em missão de treino e apoio às forças de Cabul. A este efetivo há ainda que juntar as forças especiais americanas empenhadas em operações antiterroristas.

O impasse afegão

Tanto o presidente americano como o secretário de Estado Rex Tillerson aumentaram ao mesmo tempo a pressão sobre o Paquistão, ameaçando rever o estatuto especial de aliado e o apoio de biliões de dólares concedido ao regime de Islamabad caso este continue a "proteger terroristas".

O Paquistão é suspeito aos olhos de Washington de manter uma política ambígua em relação ao conflito afegão e de oferecer "santuários" aos talibãs e a outros grupos militantes no seu território.

A margem de manobra de Washington nesta frente é, porém, limitada. Islamabad dificilmente abdicará de um instrumento capaz de conter um aumento da influência da Índia no Afeganistão. O Paquistão é um intermediário incontornável nos contactos negociais com os talibãs. E conta ainda com o trunfo de um sólido apoio da China.

Os editoriais e colunas de opinião dos principais jornais americanos dividiram-se entre o aplauso, o ceticismo e a condenação do reforço militar no Afeganistão anunciado por Trump. A questão é politicamente sensível. Como o próprio presidente americano reconheceu, a América está "farta" de uma guerra que custou já a vida a 2300 soldados americanos desde 2001.

A questão está fundamentalmente em perceber o que entendem a Casa Branca e o Pentágono por "vitória" no conflito afegão. Os talibãs têm vindo a ganhar terreno e controlam neste momento cerca de metade do território do país. Responsáveis americanos reconhecem que o Afeganistão se atolou num "impasse" militar e o próprio Rex Tillerson considerou que provavelmente "nem nós, nem vocês (os talibãs)" conseguirão uma vitória militar.

Inverter a situação no terreno e garantir de novo a iniciativa às forças fiéis a Cabul afigura-se problemático. Ainda segundo o The New York Times, os militares americanos e o presidente afegão Ashraf Ghani elaboraram um plano a quatro anos baseado na duplicação das forças especiais afegãs, as únicas que parecem ter alguma eficácia no terreno, e um reforço dos meios aéreos de Cabul.

A via negocial

As tentativas dos talibãs de conquistar várias capitais provinciais afegãs não resistiram aos bombardeamentos aéreos americanos. Fora dos centros provinciais, os "estudantes de teologia" controlam o terreno, dominam praticamente a província de Helmand (Sul) e o negócio do ópio, e têm capacidade para realizar emboscadas e raides praticamente em qualquer ponto do território afegão, mantendo uma situação de permanente instabilidade no país. Apesar das pesadas baixas sofridas (dez mil por ano, segundo os cálculos americanos) dispõem de uma elevada capacidade de recrutamento.

O próprio presidente americano deixou pela primeira vez em aberto a hipótese de um eventual acordo com os insurrectos, declarando que, uma vez alterada a situação militar, talvez seja possível chegar a "uma solução política que inclua elementos dos talibãs".

A perspetiva de vencer os talibãs pelo desgaste e de os obrigar a um acordo parece porém problemática. A implantação dos talibãs no tecido social afegão torna-os a prazo virtualmente incontornáveis numa solução política para o país. As tentativas negociais empreendidas durante a administração Obama acabaram porém por ser interrompidas o ano passado. Os observadores alertam que os avanços militares dos talibãs e a própria pressão do Estado Islâmico-Khorasan, o ramo afegão do EI, levaram a liderança talibã, ora dominada pela temida rede Haqqani, a uma crescente radicalização.

Trump advertiu enfim o regime de Cabul que o apoio americano "não é ilimitado" e exigiu "reformas" e "progressos reais". As divisões internas e mesmo os confrontos armados entre os "chefes de guerra" que apoiam o governo e o próprio descontentamento da população fazem do regime de Cabul uma parte importante do problema.

E, depois das acusações de fraude e de manipulação de votos que marcaram as presidenciais de 2014, as legislativas há muito adiadas e finalmente aprazadas para o próximo ano, dificilmente garantirão ao país a estabilidade política almejada.