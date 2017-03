Pub

Edifício do Ministério Público que investiga crimes financeiros foi evacuado

Um edifício do Ministério Público francês foi esta segunda-feira de manhã evacuado devido a uma ameaça de bomba. Trata-se do edifício da Procuradoria-geral que lida com investigações e crimes financeiros, em Paris.

A polícia está no local à procura de explosivos, segundo a Reuters, após ter recebido uma chamada anónima.

"As forças de segurança foram ordenadas a realizar buscas por explosivos no edifício e pode demorar grande parte do dia", disse fonte policial à Reuters.

Os escritórios ameaçados têm lidado com muitos casos polémicos como as investigações aos candidatos presidenciais Marine Le Pen e François Fillon.

