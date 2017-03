Pub

Theresa May qualificou o ataque a Westminster de "doente e depravado" , garantiu que o nível de alerta elevado em Londres vai continuar mas que os londrinos retomarão o seu quotidiano já amanhã

A primeira-ministra britânica fez uma declaração pública sobre o atentado terrorista desta tarde em Londres, qualificando-o de um "ataque doente e depravado". "O nível de alerta no Reino Unido é elevado e assim irá continuar", referiu. Theresa May imprimiu aos britânicos a calma e as palavras de coragem a que já estão habituados, nos vários momentos históricos difíceis que passaram: "Amanhã de manhã o Parlamento vai reunir-se como é habitual. Os londrinos irão levantar-se e todos virão visitar esta grande cidade. Não cederemos ao terror nem permitiremos que as vozes do ódio nos separem".

O local do ataque "não foi uma coincidência", garantiu. "O terrorista escolheu atacar o coração da nossa capital onde pessoas de todas as nacionalidades, religiões e culturas convivem, celebrando os valores da liberdade, democracia e liberdade de expressão. Estas ruas de Westmeinster , casa do mais antigo Parlamento do mundo, estão impregnadas de um espírito de liberdade que ecoa nos quatro cantos do globo".

Theresa May estava no Parlamento quando o ataque aconteceu e foi retirada pelos serviços de segurança. A chefe do governo britânico confirmou os factos que são possíveis de ter, de momento. "Posso confirmar que este deplorável incidente começou quando um atacante isolado conduziu o seu veículo contra as pessoas que atravessavam a ponte de Westtminster matando quatro pessoas e ferindo muitas mais, incluindo dois agentes da polícia. Este atacante armado com uma faca correu em direção ao Parlamento onde foi confrontado por polícias que nos mantêm a nós e às nossas instituições democráticas a salvo. Tragicamente, um polícia morreu, o terrorista também foi abatido".

Dirigindo-se à nação em luto, Theresa May declarou ainda: "Os nossos pensamentos e preces vão para todos os que foram afetados, para as vítimas e os seus familiares e amigos, que lhes acenaram ao sair de casa mas que já não os vão ter de volta. Para os que estávamos no Parlamento à hora do ataque, este evento lembra-nos a coragem excecional dos nossos polícias e serviços de segurança que arriscam as suas vidas para nos manter seguros".

"Em nome de todo o país quero prestar-lhes tributo e a todos os nossos serviços de emergência pelo trabalho que fizeram para tranquilizar o público e trazer a segurança de volta. Que tenham perdido um deles, só torna a sua calma e profissionalismo sob pressão ainda mais notável", concluiu.