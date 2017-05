Pub

Min Bahadur Sherchan estava a tentar recuperar o seu recorde a tentar bater recorde

O alpinista nepalês Min Bahadur Sherchan morreu na sexta-feira no sopé do Evereste enquanto tentava tornar-se na pessoa mais velha a subir ao cume do mundo, informou hoje fonte do Departamento de Turismo nepalês.

Sherchan, um militar reformado de 86 anos, morreu na sexta-feira dentro da sua tenda, num sopé do Everest (a 5.365 metros), onde tinha chegado integrado num grupo de cinco alpinistas, disse o enviado do Departamento de Turismo nepalês, Gyanendra Shrestha.

O alpinista nepalês, que entre 2008 e 2013 ostentou o título do mais velho a alcançar o topo do Evereste, morreu às 17:14 locais (11:29 TMG).

A morte, que os médicos suspeitam ter sido causada por ataque cardíaco, está a ser investigada, acrescentou a mesma fonte.

Shiva Tapa, diretor da companhia de expedições contratado pelo grupo Summit Nepal Treking, confirmou a morte do alpinista.

En 2008, Sherchan, então com 77 anos, converteu-se no alpinista de mais idade a atingir o cume do Evereste, feito que, em 2013, foi ultrapassado pelo japonês Yuichiro Miura, então com 80 anos.

A morte do alpinista nepalês ocorre uma semana depois da do suíço Ueli Steck, conhecido como "a máquina suíça", e um dos alpinistas mais importantes do mundo que caiu por uma ravina perto do campo 2.

Pelo menos 365 alpinistas obtiveram permissão do Governo nepalês para escalar o Evereste esta temporada, um número recorde após anos de crise.

As permissões para escalar o Evereste foram canceladas em 2015 devido ao terramoto no Nepal e em 2014 devido à avalanche que matou 16 alpinistas.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.