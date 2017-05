Pub

A propósito das presidenciais de hoje, e também no contexto da tensão com a Coreia do Norte, o embaixador sul-coreano em Portugal falou ao DN.

Como decorreu a campanha para estas eleições antecipadas devido à destituição da presidente Park? A vitalidade da democracia sul-coreana sai reforçada?

Desde o estabelecimento do primeiro governo da República da Coreia, foi a primeira vez que um Presidente não concluiu o seu mandato devido à destituição. Embora a Coreia, como Portugal, tivesse governos militares e regimes não-democráticos, felizmente a democracia tem vindo a crescer progressivamente até à 18.ª e última Presidente da República. Nos dois meses entre a decisão de destituição da Presidente e as eleições presidenciais de hoje, houve manifestações de milhões de pessoas com velas e a campanha foi muito aguerrida entre os quinze candidatos. A Coreia demonstrou ser uma democracia avançada, pacífica e sofisticada, sem qualquer violência ou perturbações. Todos os cidadãos da Coreia devem sentir maior autoconfiança e orgulho na sua maneira de ser pois conseguem transformar um desafio como este numa oportunidade.

Até que ponto a tensão em torno da Coreia do Norte influencia a vida política na Coreia do Sul? É de esperar, com um futuro líder, nova abordagem às relações intercoreanas?

Desde a libertação da Coreia em agosto de 1945 da ocupação japonesa até agora, a Coreia do Norte tem sido uma grande ameaça à Coreia do Sul. Tivemos não só a Guerra da Coreia mas também várias centenas de provocações convencionais e não convencionais, explosões terroristas de aeronaves, a explosão terrorista da bomba em Aung San, etc. A Coreia do Norte está agora a fazer provocações cegas que ignoram as normas internacionais, incluindo as resoluções do Conselho de Segurança, tendo feito já cinco testes nucleares e inúmeros lançamentos de mísseis de médio e longo alcance. Entretanto, todos os governos coreanos, independentemente do líder, têm usado uma abordagem double track de cenouras e chicotes como base da política para a Coreia do Norte. Se o mundo assistir ao sexto teste nuclear e aos testes contínuos de mísseis balísticos intercontinentais e mísseis balísticos lançados de submarinos da Coreia do Norte, será um desastre para a paz e segurança não só na Península Coreana, mas também no Nordeste da Ásia e no mundo. Continuarão, por isso, os esforços para desmantelar completa, irreversível e verificadamente o programa nuclear da Coreia do Norte.

Como descreve as relações entre Coreia do Sul e EUA, seu tradicional aliado? As relações com a China têm melhorado mas agora foram afetadas pelo THAAD. Quanto importante é esse sistema antimíssil?

A sólida aliança entre a Coreia e os EUA é a base para assegurar a paz na Península Coreana e para garantir a segurança e o desenvolvimento económico da Coreia contra as provocações da Coreia do Norte e risco de guerra. À medida que a frequência e a intensidade das provocações da Coreia do Norte aumentam, a relação entre a Coreia e os EUA sai reforçada. A resposta militar conjunta às agressões da Coreia do Norte está a tornar-se cada vez mais concreta e consolidada. Recentemente o arsenal nuclear da Coreia do Norte tornou-se visível e, como parte da cooperação entre a Coreia e os EUA, a implantação do THAAD foi decidida e está e ser implementada. A China está a tomar várias medidas de retaliação contra o THAAD mas a Coreia e os EUA estão a prosseguir com os seus esforços para persuadir a China de que o THAAD é um sistema de defesa antimísseis puramente defensivo e que em nada prejudica os interesses de segurança da China. Já está totalmente explicado ao lado chinês que, se a Coreia do Norte não realizar mais testes nucleares nem lançar mísseis de médio e longo alcance, voltar seriamente às conversações a seis, remover todas as armas nucleares e abandonar todos os programas relacionados, o THAAD não será mais necessário.

A Coreia do Sul é um caso de sucesso com empresas como a Samsung, a LG ou a Hyundai. Como está a economia hoje?

Desde a crise financeira que contou com intervenção do FMI no final dos anos 90, a economia da Coreia ultrapassou as dificuldades através da reestruturação de toda a economia nacional e, apesar da crise económica global que vem ocorrendo desde o final dos anos 2000, mantém um crescimento constante de mais de 2% ao ano. A Coreia tornou-se membro da OCDE e do G20 e é o décimo maior país em termos de comércio externo do mundo, mantendo um volume de negócios de mais de um milhão de milhões de dólares americanos desde 2011. É verdade que a Coreia tem uma estrutura económica orientada para as exportações e centrada em grandes corporações como a Samsung, LG, Hyundai, Kia, etc. mas estão a ser envidados esforços governamentais para melhorar a produtividade das empresas, criar investimento e emprego e promover e reestruturar as PMEs. Como todos os candidatos presidenciais têm políticas concretas para revitalização económica e recuperação económica dos cidadãos, espera-se, mais uma vez, um salto na economia.

A cultura coreana tem muito admiradores no Ocidente, sobretudo graças ao K-pop. Também acontece em Portugal?

A Coreia e Portugal têm muitas semelhanças incluindo a emoção de "saudade", ambos são peninsulares e banhados por grandes oceanos e, historicamente, têm superado os desafios das grandes potências vizinhas. A Hallyu (Onda Coreana) com o K-pop, telenovelas, cinema, etc. é popular não só na Ásia, mas também na Europa, Médio Oriente e África e aqui em Portugal também os fãs estão a multiplicar-se entre as gerações mais jovens. A Embaixada da Coreia em Portugal organiza eventos como o K-pop Festival, Semana da Cultura Coreana, a Semana do Cinema Coreano, etc. Podemos sentir que esta onda está a crescer cada vez mais através do número de participantes e nas suas reações. Quando é conhecida a data da atuação de um grupo de ídolos coreanos em Portugal, milhares de bilhetes são vendidos num curto espaço de tempo. O número de jovens portugueses interessados em aprender coreano para experimentar a cultura em primeira mão está a aumentar nos cursos do King Sejong Institute Lisbon, da Escola da Associação Coreana, de algumas universidades, etc..

Como descreve as relações entre o seu país e Portugal hoje?

O primeiro ocidental que pisou solo coreano foi o português João Mendes em junho de 1604. Passados 400 anos, os esforços para que os dois países se conheçam melhor precisam continuar. O número de turistas coreanos a visitar Portugal aumentou e os projetos para aumentar comércio e investimento entre os dois países estão a concretizar-se. A abertura de voos diretos seria um novo salto no reforço das relações, assim, espero a abertura de uma rota direta entre os dois países num futuro próximo.