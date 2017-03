Pub

Um homem com uma mochila foi detido na noite de sexta-feira junto à porta da residência de Trump

Era quase meia-noite e Donald Trump estava em casa. Um homem com uma mochila foi detetado ontem à noite pelos serviços secretos no interior do recinto da Casa Branca, Washington, junto à porta da residência do presidente norte-americano. O edifício está agora em alerta laranja, diz a CNN.

Suspeita-se que o indivíduo tenha entrado no complexo escalando a vedação da Casa Branca. Todo o terreno foi depois inspecionado, bem como a mochila do homem, que de acordo com a informação da ABC News, não continha nenhum material perigoso.

O presidente Donald Trump estava no interior da residência oficial e foi informado do episódio.

O intruso está detido.

A CNN recorda que nos últimos anos se têm verificado vários casos como este.

Em 2014, ???????Omar Gonzalez, veterano de guerra, invadiu a Casa Branca e entrou no interior da residência presidencial, na posse de uma pequena arma branca. Só foi detido por um agente depois de percorrer cerca de 50 metros no interior do edifício, perto da Sala Este da residência, que é usada para receções e outros eventos.