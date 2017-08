Pub

Donald Trump não está em Washington

Um pacote suspeito lançou o alerta, na tarde desta terça-feira, junto da Casa Branca, com os Serviços Secretos a fecharem a zona norte do perímetro do edifício.

Jornalistas e trabalhadores da construção civil foram deslocados para para a ala Oeste da Casa Branca, de acordo com o The Hill.

Donald Trump não está em Washington, mas sim no Arizona, para um comício.

Em atualização