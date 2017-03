Pub

Comício iria ocorrer na terça-feira em Hamburgo e foi cancelado no meio do clima de tensão que se instalou entre os dois países

A polícia alemã anunciou hoje a anulação de um comício político de apoio ao Presidente turco Recep Tayyip Erdogan em Hamburgo, norte da Alemanha, a quarta decisão do género e num momento de particular tensão nas relações germano-turcas.

A ação de campanha prevista para terça-feira, na presença do ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Melvüt Cavusoglu, foi anulada pelo município de Hamburgo devido a "falhas no sistema anti-incêndio", indicou a polícia de Hamburgo citada pela agência noticiosa AFP.

A tensão entre Ancara e Berlim registou no domingo um novo agravamento, após Erdogan ter acusado a Alemanha de recorrer a "práticas nazis", uma recriminação que a chanceler alemã Angela Merkel qualificou de "triste", "muito grave" e injustificada.

"As comparações com o nacional-socialismo apenas contribuem para minimizar o inconcebível sofrimento que produziram os crimes contra a humanidade" desse regime, sublinhou Merkel, que considerou essas alusões como injustificáveis, incluindo no contexto de um comício eleitoral.

O porta-voz da chanceler, Steffen Seibert, assegurou em conferência de imprensa que a presença de representantes do Governo da Turquia em atos públicos é permitida por princípio, sempre e quando sejam anunciados devidamente e se realizem dentro do quadro legal.

O ministro turco da Economia, Nihat Zeybekcy, um dos dirigentes turcos com um comício anulado, acabou por participar no domingo em duas ações, quando assistiu como convidado de honra a um concerto na cidade de Leverkusen, e pronunciou um discurso perante cerca de 100 pessoas num hotel em Colónia.

Erdogan, criticou duramente Berlim após várias autoridades municipais alemãs, alegando razões formais e de segurança, terem impedido três ações de campanha em que deveriam discursar ministros turcos em defesa do "sim" no referendo constitucional organizado por Ancara, e onde podem votar 1,4 milhões de cidadãos de origem turca residentes na Alemanha.

Este ataque verbal ocorreu num período em que Ancara desenvolvia esforços para diminuir a tensão bilateral, após uma conversa telefónica de uma hora no domingo entre Merkel e o primeiro-ministro turco, Binali Yildirim.

