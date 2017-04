Pub

François Hollande defendeu uma ação militar internacional contra o regime sírio enquanto a Alemanha referiu o uso de armas químicas pelo regime no passado

A chanceler alemã, Angela Merkel, e o Presidente francês, François Hollande, qualificaram hoje o alegado ataque químico na Síria de "crime de guerra" e defenderam uma "resposta à altura" da comunidade internacional.

"O recurso a gás tóxico constitui um crime de guerra e os crimes de guerra devem ser tratados como tal", afirmou a porta-voz adjunta da chanceler alemã, Ulrike Demmer, à imprensa em Berlim.

Em Paris, François Hollande condenou o ataque e recordou que França defendeu uma ação militar internacional contra o regime após um ataque químico em 2013.

"França não alterou a sua posição nesta matéria", disse o porta-voz Stephane Le Foll, dando conta aos jornalistas de declarações de Hollande durante o Conselho de Ministros semanal.

A porta-voz do governo alemão não responsabilizou diretamente o regime de Bashar al-Assad, mas referiu que "a responsabilidade do regime de Assad no uso de armas químicas foi provada no passado".

"O governo alemão apela pela enésima vez aos governos russo e iraniano [aliados do regime sírio] que pressionem o regime de Assad para que ponham fim às ações militares e respeite o cessar-fogo acordado", afirmou a porta-voz.

Pelo menos 72 civis, 20 dos quais crianças, morreram e mais de 160 ficaram feridos num ataque terça-feira em Khan Sheihun, pequena cidade do norte da Síria controlada por grupos rebeldes.

Comandantes rebeldes e especialistas em armamento afirmam haver fortes indícios de se ter tratado de um ataque com armas químicas.

Imagens tomadas depois do ataque mostram feridos com falta de ar e com espuma a sair da boca e sobreviventes afirmaram ter sido afetados por um gás que os deixou enfraquecidos, com tonturas e falta de ar.

A Organização Mundial de Saúde considerou que os sintomas de algumas das vítimas são consistentes com a exposição a agentes químicos.

O Conselho de Segurança da ONU vai reunir-se hoje para tomar uma posição sobre o ataque.