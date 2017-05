Pub

A polícia alemã vai retirar hoje 50.000 pessoas de um bairro de Hannover para desarmar bombas da II Guerra Mundial que estão na localidade, sendo um das maiores operações deste tipo desde 1945.

Os habitantes de um bairro densamente povoado desta cidade no norte da Alemanha, que conta com uma população total de cerca de 500.000 pessoas, foram chamados a deixarem as suas casas para a realização da operação, anunciada há muito tempo.

Os especialistas em bombas irão começar no início da tarde a extrair cinco bombas que estavam enterradas e foram recentemente descobertas. Posteriormente, irão encontrar um local seguro para desarmá-las. A operação pode durar até à noite.

Para ocupar os habitantes do bairro, atividades desportivas, culturais e de lazer, assim como visitas a museus e exibições de filmes foram planeadas pelo município.

Uma parte do tráfego dos comboios também vai ser interrompido devido às operações no local.

As bombas foram identificadas através de fotografias aéreas do local.

O desarme de bombas da II Guerra Mundial é realizado regularmente na Alemanha.

A maior operação de retirada de pessoas para o desarme de bombas ocorreu em Augsburg, na Baviera, no sul do país, com 54 mil pessoas a deixarem as suas casas em dezembro do ano passado.