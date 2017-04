Pub

Lei abrange funcionários públicos, obrigados a trabalhar sempre de rosto totalmente descoberto.

Os deputados alemães aprovaram hoje uma lei que proíbe parcialmente o uso do véu integral, nomeadamente pelos funcionários públicos.

Esta posição dos políticos da Alemanha sucede quando o país acolhe mais de um milhão de refugiados, muitos deles muçulmanos.

O texto adotado obriga os funcionários públicos a ter o rosto totalmente descoberto, quando estão a desempenhar as suas funções, mas não proibe a utilização do véu integral no espaço público.