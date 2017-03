Pub

No site do ministério dos Negócios Estrangeiros alemão lê-se que a Turquia pode sofrer "um aumento das tensões" devido ao referendo que poderá afetar "viajantes alemães"

O ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha atualizou hoje as recomendações de viagem para a Turquia devido ao avolumar das tensões entre os dois países, advertindo os viajantes de possíveis manifestações naquele país dirigidas contra alemães.

Na sua página na Internet, o MNE alemão recorda que a Turquia realiza a 16 de abril um referendo através do qual o presidente do país, Recep Tayyip Erdogan, pretende estabelecer no seu país um sistema presidencialista.

"Relacionado com a campanha eleitoral, há que contar com um aumento das tensões políticas e das manifestações, que também poderão ser dirigidas contra a Alemanha. Em casos isolados, também viajantes alemães na Turquia poderão ver-se afetados", alerta.

Também recorda que desde inícios de fevereiro aconteceram vários casos de cidadãos alemães aos quais foi negado o acesso à Turquia, sem receberem qualquer explicação, e que tiveram de regressar à Alemanha depois de várias horas detidos.

Apesar do direito que assiste aos cidadãos alemães de receber assistência por parte dos seus consulados, "não é possível garantir proteção consular (...) face a medidas soberanas do Governo turco e das suas autoridades" quando o cidadão afetado também tem cidadania turca, sublinhou o MNE alemão.

O ministério também recorda que existe na Turquia um estado de exceção, imposto após aquilo que o governo turco descreve como um golpe de Estado falhado, em julho do ano passado. Este estado de exceção vigora até, pelo menos, 19 de abril.

Neste sentido, as autoridades podem decretar, num curto espaço de tempo, medidas como o recolher obrigatório, realizar rusgas e detenções, bem como controlos de identidade em qualquer momento. Por outro lado, as pessoas com um processo penal aberto na Turquia, especialmente as que têm qualquer tipo de relação com o golpe, poderão ser impedidas de sair do país.

Estas medidas "poderão também dirigir-se contra pessoas que não têm a nacionalidade turca", realça.

O MNE alemão também alerta que não pode ser descartada a possibilidade de atentados terroristas, em especial contra estrangeiros, como os que aconteceram em meados de 2015.

A atualização das recomendações de viagem foi publicada quase a seguir às últimas acusações do presidente Erdogan contra a chanceler alemã, Angela Merkel.

Erdogan disse na segunda-feira que Merkel está a "apoiar o terrorismo", numa referência à guerrilha curda do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

Nos últimos dias têm sido cancelados vários eventos políticos na Alemanha com a anunciada presença de ministros turcos. O governo turco tem promovido campanha pelo "sim" no referendo de abril nos países europeus com maior comunidade turca. Na Alemanha estima-se que existam três milhões de turcos, cerca de metade com direito de voto no referendo.