Jovem desapareceu quando tinha 16 anos e tem andado a lutar pelo Estado Islâmico

Linda Wenzel, jovem alemã dada como desaparecida há quase um ano da Alemanha, foi identificada como um dos combatentes do Estado Islâmico detidos na semana passada em Mossul, confirmaram esta sexta-feira as autoridades alemãs.

Foi em meados de julho do ano passado que a rapariga desapareceu de sua casa numa aldeia em Pulsnitz, perto de Dresden. As autoridades cedo trabalharam na teoria de que teria sido "recrutada" pelo ISIS nas redes sociais.

De acordo com o Guardian, a jovem está agora a receber apoio consular da embaixada alemã no Iraque.

Wenzel estava entre um grupo de 20 apoiantes do Estado Islâmico, oriundas da Turquia, Canadá, líbia, Rússia e Síria, que se tinham barricado com armas e explosivos num túnel sob as ruínas da cidade velha de Mossul.

A sua imagem surge num vídeo que entretanto está a correr na internet.