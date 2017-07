Pub

Jovem quer ser extraditada para a Alemanha e voltar "para a família"

A adolescente alemã que fugiu de casa para se juntar ao Estado Islâmico no ano passado disse estar muito arrependida e que quer voltar para casa. Linda Wenzel, de 16 anos, foi detida em Mossul, no Iraque, por combater ao lado do grupo terrorista.

"Só quero sair daqui", disse a jovem segundo média alemães citados pela Reuters. "Quero afastar-me da guerra, das armas e do barulho. Só quero ir para casa, para a minha família", continuou a jovem.

Linda diz que quer ser extraditada para a Alemanha e que está pronta para colaborar com as autoridades.

A jovem é de Pulsnitz, uma pequena cidade alemã perto de Dresden, e fugiu de casa no verão passado. Segundo Lorenz Haase, o procurador de Dresden, a jovem viajou para a Turquia há cerca de um ano, com o objetivo de ir para a Síria ou Iraque após ter tido contactos com o grupo Estado Islâmico.

Haase confirmou que Linda tinha sido localizada no Iraque e estava neste momento a receber apoio dos serviços consulares.

O procurador não deu mais informações sobre o estado da jovem, mas jornais alemães avançam que Linda foi ferida nos combates em Mossul. A adolescente tem um ferimento de bala na coxa esquerda e outro ferimento no joelho direito.

Os ferimentos foram feitos durante um ataque aéreo, segundo Linda. A jovem garante que está bem.

Wenzel estava entre um grupo de 20 apoiantes do Estado Islâmico, oriundas da Turquia, Canadá, líbia, Rússia e Síria, que se tinham barricado com armas e explosivos num túnel sob as ruínas da cidade velha de Mossul.

A jovem é uma das quatro mulheres alemãs que se juntaram ao Estado Islâmico nos últimos anos.