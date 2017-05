Pub

Ex-militar francês tem um "perfil psicológico muito instável". Autoridades encontraram armas no local

Um ex-militar francês de 34 anos, vigiado devido a radicalização islamita, foi detido hoje e armas foram encontradas perto da base militar de Évreux, a norte de Paris, disse fonte próxima da investigação.

"Uma espingarda, dois revólveres e munições" foram descobertos num matagal próximo daquela base aérea, a uma centena de quilómetros a noroeste de Paris, onde o antigo soldado foi detido, precisou a mesma fonte.

A secção antiterrorista da procuradoria de Paris assumiu a investigação do caso.

A descoberta ocorreu dois dias antes da segunda volta das presidenciais francesas, disputadas pelo centrista Emmanuel Macron, que as sondagens apontam como favorito, e pela dirigente da extrema-direita Marine Le Pen, num contexto de uma elevada ameaça terrorista no país.

O ex-militar, considerado como tendo um "perfil psicológico muito instável", era objeto de apertada vigilância desde 2014 devido à sua radicalização islamita.

No seu carro foi encontrado um exemplar do Corão e um cartucho de munição, indicou uma fonte próxima do dossier.

Os investigadores procuram determinar se o homem tinha a intenção de realizar um ato violento ou se se tratava de uma etapa preparatória.

A 20 de abril, dois dias antes da primeira volta das presidenciais, um polícia foi morto nos Campos Elísios em Paris, tendo o ataque sido reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico, na origem da maioria dos atentados que causaram 239 mortos em França desde janeiro de 2015.