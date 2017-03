Pub

Nenhum homem esteve envolvido nas viagens do Boeing 777 que foi de Deli a São Francisco e regressou, garante a companhia

A Air India garante que bateu um recorde: fez a primeira viagem de avião à volta do mundo só com mulheres na tripulação. Segundo a BBC, o voo da companhia indiana saiu de Nova Deli na segunda-feira, com destino a São Francisco, nos EUA, tendo na sexta-feira regressado à capital da Índia.

O Boeing 777 voou sobre o Pacífico na viagem da Índia para os EUA, mas no regresso a Deli sobrevoou o Oceano Atlântico, completando assim a volta completa ao globo, garante a Air India, que já pediu ao Livro dos Recordes do Guinness que reconheça o feito.

Além da tripulação, a companhia indiana garante que também eram do sexo feminino as responsáveis no check-in, as engenheiras que vistoriaram a aeronave e as controladoras aéreas que autorizaram os voos a descolar e aterrar.

A Air India já disse também que irá operar mais voos com equipas exclusivamente femininas para marcar o Dia da Mulher, que se assinala no dia 8 de março. A BBC refere que a mesma companhia, no passado mês de janeiro, passou a vender bilhetes só para mulheres em determinadas áreas do avião, depois de ter recebido reclamações de passageiras que acusaram de assédio outros viajantes.