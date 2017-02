Pub

Associated Press divulgou que governo estaria a ponderar destacar 100 mil soldados para procurar imigrantes ilegais. Casa Branca desmente

Scott Pruitt, a polémica escolha de Donald Trump para chefiar a Agência de Proteção Ambiental, recebeu ontem luz verde do Senado. Inicialmente descrito como um negacionista das alterações climáticas, Pruitt acabou por admitir, durante a sua audição, que "o clima está a mudar" e que a atividade humana "contribui de certa forma" para que isso aconteça. O novo responsável pela pasta do Ambiente recebeu ontem 52 votos a favor e 46 contra.

Com esta nova confirmação, dos 22 membros do governo de Trump - além do presidente e do vice Mike Pence - há 14 que estão em funções e oito que continuam a aguardar confirmação do Senado.

A formação do executivo já teve um momento inédito. Para que a secretária da Educação pudesse assumir a pasta, pela primeira vez na história - depois de o Senado ter ficado dividido ao meio, com 50 votos a favor e 50 contra - o vice-presidente foi chamado a desempatar uma contenda. O único governante da nova administração até agora a ser confirmado por unanimidade foi David Shulkin, secretário para os Veteranos. James Mattis (Defesa), Elaine Chao (Transportes) e Nikki Haley (embaixadora ONU) também conseguiram mais de 90 votos.

Até agora ninguém foi chumbado pelo Senado. Ainda assim, na passada quarta-feira, Andrew Puzder, o homem que era suposto ter ficado responsável pelos assuntos do Trabalho, desistiu da candidatura horas antes da audição no Senado. O seu nome era um dos que estava a enfrentar maior contestação, devido a, no passado, ter recorrido à contratação de imigrantes ilegais.

Ainda a aguardar confirmação do Senado estão os nomes escolhidos por Trump para as pastas do Interior, Agricultura, Comércio, Trabalho, Habitação, Energia, diretor dos Serviços Secretos e Representante para as Trocas Comerciais.

O presidente tem-se repetidamente queixado do tempo que está a demorar a aprovação da totalidade do executivo. "É uma desgraça que o meu governo ainda não esteja todo em funções, é o maior atraso na história do nosso país. Obstrução dos democratas!", escreveu no Twitter o presidente republicano a 8 de fevereiro, ainda não tinham passado três semanas desde a tomada de posse de 20 de janeiro.

Como demonstra o BuzzFeed, apesar de ser verdade que o ritmo de aprovação de secretários está a ser mais lento para Trump do que para os seus antecessores, é habitual os governos não estarem completamente confirmados três semanas depois da tomada de posse. No caso de Barack Obama, Hilda Solis só recebeu o aval do Senado a 24 de fevereiro de 2009. Bill Clinton, em 1993, só viu Janet Reno ser confirmada como Procuradora-Geral a 11 de março. E ainda mais longo foi o processo para George Bush pai, em 1999, que teve que esperar por março para que quatro dos seus secretário assumissem funções.

Caso Flynn

Keith Kellog, que substitui interinamente Michael Flynn depois de este ter sido obrigado a demitir-se do cargo de Conselheiro para a Segurança Nacional (NSA na sigla em inglês), pode vir a ser o escolhido de Donald Trump para ocupar a cadeira de forma definitiva. Mas enfrenta concorrência. Assim o escreveu o presidente dos EUA ontem de manhã cedo no Twitter: "O general Keith Kellog, que conheço há muito tempo, está claramente em jogo para [Conselheiro de Segurança Nacional] - tal como outros três".

Para o senador John McCain, o caso Flynn mostra que a administração de Donald Trump está "desnorteada". O ex-candidato republicano à Casa Branca - que defrontou Obama nas eleições de 2008 e que agora chefia a comissão das Forças Armadas no Senado - assinou também novas críticas ao presidente norte-americano. "Faz declarações e depois contradiz-se. Já aprendemos a ver o que o presidente faz em oposição ao que ele diz", disse McCain durante a Conferência de Segurança de Munique (que começou ontem e termina amanhã).

Também ontem a Associated Press divulgou que a Administração Trump está a considerar uma proposta para mobilizar 100 mil soldados para irem atrás de imigrantes ilegais. A Casa Branca desmentiu a informação. Para hoje, em Melbourne, na Florida, às 17.00 locais (22.00 em Lisboa), está marcado um comício de Trump, no aeroporto Orlando-Melbourne.