Em setembro do ano passado, o ex-presidente tinha dito que não iria concorrer por conselho do líder supremo

O ex-presidente iraniano conservador Mahmoud Ahmadinejad registou-se hoje como candidato às eleições presidenciais de maio, apesar de o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei o ter desaconselhado.

Ahmadinejad deslocou-se hoje à sede do Ministério do Interior em Teerão para acompanhar o vice-presidente Hamid Bagaí, também candidato, e finalmente preencheu os formulários do registo, segundo confirmou à agência espanhola EFE um responsável do seu gabinete.

Em setembro do ano passado, Ahmadinejad anunciou que não iria concorrer às eleições presidenciais de maio.

"O líder supremo aconselhou-me a não participar na eleição e eu aceitei (...) Eu respeito a minha palavra. Pretendo simplesmente apoiar a candidatura do meu irmão Hamid Baghaie", disse Ahmadinejad na altura.

Mahmoud Ahmadinejad foi presidente do Irão entre 2005 e 2013.

A vitória de Mahmoud Ahmadinejad nas eleições presidenciais de 2009 foi marcada por denúncias de fraude por parte dos candidatos reformistas.

Na altura, os apoiantes dos reformistas contestaram a vitória de Ahmadinejad nas ruas iranianas, protestos que desencadearam uma forte repressão por parte das forças estatais.

A vaga de repressão fez dezenas de mortos e de feridos, bem como centenas de detenções.