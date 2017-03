Pub

Uma combinação de vários fatores dá origem a este fenómeno. No Inverno a água voltará à cor normal

O lago salgado do parque Westgate, junto à cidade de Melbourne, na Austrália, ficou cor-de-rosa. Apesar de estranho, o fenómeno não é raro e espera-se que a água volte à sua cor habitual no inverno.

A nova tonalidade do lago explica-se com a conjugação de vários fatores: níveis de sal muito altos, altas temperaturas, luz solar e falta de chuva, segundo explica o organismo governamental que gere os parques e cursos de água no estado de Vitória. As algas que crescem no fundo do lago produzem um pigmento vermelho no seu processo de fotossíntese e em resposta aos níveis elevados de sal.

Quando as temperaturas baixarem e aumentar a precipitação, no inverno, a água deixará de ser cor-de-rosa e voltará ao tom normal.

Entretanto, até lá, não é recomendável o contacto com a água.

