Aconteceu em Itália: vizinhos diziam-se incomodados com o odor das especialistas gastronómicas que saía de casa do casal

Um casal italiano foi condenado esta semana a pagar dois mil euros de indemnização por confecionar comidas com um cheiro muito forte e incomodativo, naquilo que o juiz descreveu como uma "agressão olfativa".

O tribunal superior de Roma, o Tribunal de Cassação, manteve, após recurso, a decisão que já tinha sido tomada por outros dois tribunais italianos, avança a Euronews. O juiz entendeu que o odor forte da comida do casal perturbava os vizinhos e, portanto, deveria ser sancionado.

O caso teve início na cidade de Monfalcone, próxima da fronteira da Itália com a Eslovénia, quando os residentes de um edifício de apartamentos apresentaram queixa na justiça devido ao cheiro que saía do apartamento do casal, no terceiro andar, e se espalhava pelo edifício.

Os vizinhos diziam que o casal fazia muitas vezes molhos malcheirosos para massas e um prato conhecido como fritti misti, de marisco frito, muito popular em Itália, mas que exalava um cheiro demasiado forte.

O primeiro processo decorreu na cidade de Gorizia: o tribunal decidiu condenar o casal por ter um comportamento antissocial. Inconformados, os visados recorreram para um tribunal em Trieste, que manteve a decisão.

Segundo a Euronews, as queixas por "agressões olfativas" provenientes de cozinhados têm aumentado na Itália, motivadas pela gastronomia "exótica" das comunidades imigrantes - cada vez mais numerosas - no país.