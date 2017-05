Pub

A mulher de 38 anos foi condenada a dois anos de prisão, depois de voltar aos EUA

Uma tradutora do FBI que tinha acesso a informações secretas viajou para Síria e casou-se com um suspeito de terrorismo que estava investigar, revelou esta segunda-feira a CNN.

Segundo a televisão norte-americana, em 2014, três anos depois de se juntar ao FBI, Daniela Greene mentiu sobre uma viagem, dizendo que ia visitar os pais à Alemanha, e viajou para a Síria, tendo avisado o operacional de que estava a ser investigado. O homem em causa era um rapper alemão que era suspeito de se ter tornado um recrutador para a organização terrorista Estado Islâmico (ISIS).

Em vez de voar para a Alemanha, Greene, que ainda era casada com o marido norte-americano na altura, voou para a Turquia, tendo depois seguido por terra para a Síria. Pouco tempo depois de chegar ao país casou-se com Denis Cuspert, também conhecido como Deso Dogg, enquanto rapper, e como Abu Talha al-Almani, na Síria. Aparentemente, o homem usava a popularidade conquistada para recrutar voluntários para o grupo terrorista.

A CNN teve acesso a registo do tribunal, já que Greene acabou por ser acusada pelas autoridades. Semanas depois do casamento a mulher de 38 anos voltou aos Estados Unidos e acabou por ser detida, tendo aceitado cooperar com as autoridades. Foi condenada a dois anos de prisão e, entretanto, já foi libertada.

O FBI confirmou à CNN que, na sequência do caso, foram "dados vários passos em diversas áreas para identificar e reduzir pontos vulneráveis na segurança". O caso é descrito como embaraçoso por alguns especialistas contactados pela CNN.

Daniela Greene, que nasceu na antiga Checoslováquia e foi criada na Alemanha, antes de se casar e mudar para os Estados Unidos, trabalha agora com rececionista num hotel. Recusou falar com a CNN, alegando que fazê-lo significaria pôr em risco a vida da sua família.