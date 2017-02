Pub

Responsáveis da segurança analisaram as instalações para despistar presença do gás letal que matou Kim Jong-nam, que terá morrido cerca de 20 minutos depois de ser envenenado

As autoridades malaias declararam hoje livre de qualquer perigo o terminal do aeroporto de Kuala Lumpur, onde o meio-irmão do dirigente norte-coreano foi assassinado com um agente neurotóxico bastante poderoso.

Responsáveis da segurança vestidos com batas de proteção brancas analisaram as instalações selecionadas durante toda a noite depois das revelações feitas pela Malásia na sexta-feira sobre o agente utilizado no homicídio de Kim Jong-Nam, a 13 de fevereiro. Segundo os resultados de uma análise toxicológica preliminar, Kim Jong-Nam foi vítima de VX - uma versão mais mortal do gás sarin, classificado como arma de destruição massiva - indolor, sem odor e altamente tóxico. As duas mulheres suspeitas de o terem aplicado afirmaram que foram enganadas.

A polícia tinha passado em revista uma grande parte do 'hall' das partidas do terminal 2 do aeroporto internacional para permitir aos agentes da defesa civil procurarem vestígios deste agente neurotóxico.

As autoridades declararam de seguida que a zona estava segura e que não tinham encontrado nada.

Segundo as imagens da videovigilância mostradas pelos media, Kim Jong-Nang é abordado por duas mulheres enquanto uma aparentemente atira qualquer coisa para o seu rosto.

O meio-irmão de Kim Jong-Un foi imediatamente conduzido para a clínica do aeroporto e posteriormente transportado para o hospital, acabando por morrer a caminho.

"A polícia isolou três zonas: a cena do ataque, as casas de banho onde as duas suspeitas lavaram as mãos e o percurso até à clínica do aeroporto. O cordão da polícia foi levantado nas três zonas, declarou um porta-voz da polícia.

Uma das suspeitas, Siti Aisyah, uma indonésia de 25 anos, contou ter recebido o equivalente a 90 dólares para fazer parte do que ela pensava ser um programa de televisão com câmara oculta, segundo um alto diplomata citado pela imprensa. A outra mulher, Doan Thi Huong, vietnamita de 28 anos, contou às autoridades ter sido enganada, pensando que estava a participar num vídeo.Um norte-coreano foi igualmente preso no âmbito da investigação sobre o homicídio e encontra-se detido.A polícia suspeita que quatro norte-coreanos tenham fugido da Malásia no dia do crime para voltar para Pyongyang, e pretende interrogar outros três nacionais da Coreia do Norte, incluindo um diplomata em Kuala Lumpur.

A Coreia do Norte nunca reconheceu que a vítima é o meio-irmão do líder Kim Jong-un, apelidando-o apenas de "um cidadão" norte-coreano que "transportava um passaporte diplomático".

O único uso conhecido do VX é em contextos de guerra química e o Centro para o Controlo e Prevenção da Doença (CDC, na sigla inglesa) dos Estados Unidos descreve-o como "o mais potente" de todos os agentes que atuam sobre o sistema nervoso. "É possível que qualquer contacto líquido visível de VX com a pele, a não ser que lavado imediatamente, possa ser letal", explica o CDC no seu portal. Todos os químicos que atuam sobre o sistema nervosa impedem o funcionamento adequado de uma enzima que 'desliga' glândulas e músculos. Sem essa função, as glândulas e músculos estão constantemente a ser estimuladas, e eventualmente cansam-se e tornam-se incapazes de sustentar a respiração.

Kim Jong-nam morreu com alta dose do químico

O ministro da Saúde da Malásia disse este domingo que o meio-irmão do líder da Coreia do Norte morreu entre 15 e 20 minutos depois de ser envenenado com uma alta dose do químico VX, um poderoso agente nervoso.

Estes são os resultados da autópsia feita a Kim Jong-nam, divulgados hoje pelo ministro da Saúde da Malásia, Subramaniam Sathasivam. Os resultados da autópsia revelam que a vítima, de 45 anos, sucumbiu a uma "paralisia muito grave" e morreu "num tempo muito curto", declarou.

O ministro da Saúde disse que a dose de VX dada a Kim foi tão alta que "teria afetado o seu coração e os seus pulmões". Subramaniam Sathasivam declarou ainda que apenas 10 miligramas de VX é letal, presumindo que a quantidade da dose dada à vítima "foi maior do que isso".

