Rapaz de 14 anos vai guardar a pedra preciosa como recordação

Um rapaz de 14 anos encontrou um diamante de 7,44 quilates num parque estadual de Arkansas, nos Estados Unidos. Kalel Langford estava com o pai no Crater of Diamonds, um parque conhecido por ter vários diamantes escondidos, quando encontrou uma pedra da cor de café e do tamanho de um feijão.

Os dois logo perceberam que não era uma pedra comum, segundo a CNN, e decidiram pedir a um profissional para avaliá-la.

Com 7,44 quilates, o diamante de Kalel é a maior pedra preciosa castanha encontrada neste parque em 40 anos e o 17.º maior diamante alguma vez lá encontrado.

Já foram encontrados mais de 75 mil diamantes no parque Crater of Diamonds ao longo dos anos. As normas do parque ditam que cada pessoa pode ficar com o que achou, o que explica o grande número de visitantes à procura de pedras preciosas.

Kalel decidiu chamar ao diamante Superman Diamond, numa referência ao Super-Homem, e disse que vai guardar a pedra como uma recordação.