O tio da criança é um dos detidos, acusados de rapto e homicídio

Três pessoas foram detidas no estado indiano de Karnataka, no sul do país, acusadas de terem matado uma criança de 10 anos, que terá sido usada como sacrifício humano. Segundo avança a BBC, citando fontes policiais, a criança foi morta de acordo com as instruções de um feiticeiro, para curar um homem paralisado.

Ayesha desapareceu a 1 de março e o seu corpo foi encontrado dentro de um saco dois dias depois, juntamente com materiais que a polícia acredita terem sido usados num ritual de magia negra.

O tio da criança, que participou nas buscas, é um dos acusados pelo homicídio. Terá matado a sobrinha para facilitar a cura de outro irmão. Um rapaz de 17 anos foi também acusado de ter ajudado no rapto e a polícia não exclui a possibilidade de haver mais detenções.