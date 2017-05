Pub

Presidente Hassan Rouhani procura a reeleição, mas o fraco desempenho económico pode favorecer o principal adversário, Ebrahim Raisi, visto como o preferido do líder supremo

Mais de 55 milhões de iranianos vão hoje às urnas para decidir se continuam a apostar no projeto do presidente moderado Hassan Rouhani, que assinou o histórico acordo nuclear com o Ocidente, ou se, desiludidos por o levantamento de sanções não ter tido o impacto económico desejado, optam pelo clérigo conservador Ebrahim Raisi. Este promete criar seis milhões de empregos, respondendo àquela que é a maior preocupação para os iranianos: o desemprego. Uma eleição presidencial que, no meio de rumores sobre o estado de saúde do líder supremo, o ayatollah Ali Khamenei, pode também ser crucial para a escolha do seu eventual sucessor.

A corrida já foi a seis e hoje é a quatro, mas na prática só dois nomes surgem bem colocados nas sondagens para poder vencer à primeira - ou passar à segunda volta, prevista para 26 de maio caso nenhum candidato tenha mais de 50% dos votos. Rouhani, que há cinco anos conseguiu a vitória à primeira volta e tem o apoio dos moderados e dos reformistas, é o favorito desde o início, mas Raisi - visto como o preferido de Khamenei e apoiado pelos Guardas da Revolução - tem vindo a subir nas sondagens. Um terceiro candidato, o conservador Mostafa Mirsalim, anunciou que mantinha a sua candidatura para evitar a "polarização" enquanto outro, o reformador Mostafa Hasemitaba, apelou ao voto em Rouhani.

O líder supremo iraniano, que detém o verdadeiro poder no país e por princípio deve manter a isenção, limitou-se a apelar ao voto "em massa" para mostrar "um rosto determinado e calmo" face aos "inimigos". Mas também criticou a campanha, depois de um debate aceso entre os candidatos. "Nos debates, foram feitas algumas declarações que são indignas da nação iraniana. Mas a larga participação das pessoas vai apagar tudo isso", afirmou.

Rouhani tem como trunfo o facto de, como prometido, ter negociado e assinado em 2015 um acordo com o Ocidente que previa, em troca do fim do programa nuclear, o levantamento das sanções económicas. Isso possibilitou o fim do isolamento internacional do país. Mas o seu adversário, que critica o acordo alcançado mas admite que vai continuar a cumpri-lo, ataca-o por não ter conseguido impulsionar a economia, enfraquecida por décadas de sanções. Apesar dos milhões de dólares que entraram no país, do crescimento do PIB e da queda da inflação, os iranianos que tinham perdido poder de compra não têm sentido grandes mudanças. O desemprego é superior a 10%.

"O desemprego é elevado. O poder de compra das pessoas caiu drasticamente", disse Raisi no debate. Rouhani respondeu com uma crítica velada aos Guardas da Revolução, que controlam setores-chave da economia: "Se queremos uma melhor economia, não devíamos deixar que grupos com apoio militar e político estivessem envolvidos na economia." O presidente também acusou Raisi de estar apenas interessado no poder. O candidato conservador defende que o Irão não precisa de ajuda externa e promete uma restauração dos valores da Revolução Islâmica de 1979, além de maior distribuição de dinheiro entre os mais necessitados, o que lhe valeu acusações de "populista".

Tanto Rouhani como Raisi têm os olhos não apenas na presidência do Irão mas também no de líder supremo. Ali Khamenei estava no segundo mandato como presidente quando, em 1989, Khomeini morreu e ele foi escolhido para o cargo máximo. Hoje tem 77 anos e são vários os rumores sobre a sua saúde. Após a sua morte, Rouhani espera seguir-lhe o exemplo e, depois de ganhar um segundo mandato, ser eleito pela Assembleia de Peritos (na qual os moderados têm atualmente maioria) para lhe suceder.

Mas Raisi é também apontado como possível sucessor - pensou-se que entrava na campanha presidencial só para ganhar notoriedade e que depois desistiria. Uma eventual derrota será prejudicial. "Não estamos a votar para os próximos quatro anos, estamos a votar para os próximos 40", disse um apoiante de Rouhani ao correspondente do jornal britânico The Guardian.

Para já, contudo, o que está em causa nas eleições é o futuro da relação do Irão com o Ocidente. Mesmo que Raisi não ponha em causa o acordo nuclear, Teerão continua suspenso daquilo que o presidente norte-americano, Donald Trump, pode fazer. O republicano, que na campanha disse que o acordo era "o pior de sempre" e prometeu "rasgá-lo", resolveu nesta semana mantê-lo por mais 120 dias - apesar de ter penalizado algumas personalidades iranianas e chinesas por apoiarem o programa de mísseis balísticos. Resta saber o que fará dentro de quatro meses - amanhã o presidente dos EUA começa uma visita oficial à Arábia Saudita, principal adversário do Irão.