Pub

Cidades têm estado cercadas durante os últimos dois anos

Quatro cidades sírias que têm estado cercadas durante os últimos dois anos vão ser evacuadas depois de alcançado um acordo político, disse hoje o Observatório Sírio para os Direitos Humanos.

Os civis residentes em Zabani e Madaya, duas cidades da zona de Damasco, cercadas pelas forças governamentais, vão começar a abandonar a zona.

Em troca, Fuaa e Kafraya, duas cidades maioritariamente habitadas por xiitas no nordeste do país e cercadas por forças da oposição vão ser consideradas abertas para que os civis possam sair dos locais onde se encontram.

De acordo com a organização de direitos humanos com sede em Londres, o acordo para a evacuação das quatro cidades foi conseguido após a mediação do Qatar e do Irão.