O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR) anunciou que vai acompanhar de perto, junto das pessoas que procuram asilo, o impacto da construção do muro pelos Estados Unidos na fronteira com o México.

O ACNUR pediu também ao Governo do Presidente Donald Trump para continuar a proteger as pessoas que fogem de conflitos e perseguições.

"O ACNUR tomou nota do anúncio do Governo dos Estados Unidos, que pretende construir um muro com o seu vizinho México e vai acompanhar de perto o impacto da decisão nas pessoas que procuram refúgio nos Estados Unidos", referiu a agência, em comunicado.

O Presidente dos Estados Unidos assinou hoje uma ordem executiva para a atribuição de fundos federais para a construção do muro com o México.

"Num momento de enormes necessidades para a proteção de refugiados, esperamos que os Estados Unidos continuem a sua tradição de proteger aqueles que fogem do conflito e da perseguição", acrescentou o ACNUR.