Uma das atrações de uma feira popular no Ohio partiu-se quando as pessoas estavam içadas no ar

Um acidente num carrossel numa feira popular na cidade de Columbus, no estado americano do Ohio, provocou um morto, um homem de 18 anos, e vários feridos, três dos quais em situação crítica.

Tudo aconteceu quando um dos braços do carrossel que içava pessoas no ar se partiu.

Os inspetores revelam que a "Fire Ball", assim se chamava o carrossel, tinha sido submetido a verificações de segurança. John Kasich, governador do Ohio, suspendeu o funcionamento da feira até que sejam realizados testes adicionais nas restantes atrações.

"É uma situação muito, muito dura quando isto acontece numa altura em que as pessoas deviam estar a divertir-se com os amigos ou com as suas famílias. É uma terrível tragédia", disse Kasich.

Refira-se que a feira em causa é uma das maiores do estado do Ohio, tendo sido inaugurada em 1850.