Pub

Autoridades sanitárias indicam que pelo menos três mulheres estão em estado grave.

Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas, três delas em estado grave, na sequência de um acidente com um carro alegórico no Carnaval do Rio de Janeiro, no domingo, indicaram as autoridades de saúde da cidade brasileira.

"Vinte pessoas ficaram feridas, oito das quais foram hospitalizadas, e três mulheres estão em estado grave", indicaram as autoridades.

Inicialmente, as notícias davam conta de oito feridos.

O último carro alegórico da primeira escola de samba a entrar em cena, a Paraíso do Tuiuti, perdeu o controlo sob uma chuva miúda e o veículo, sobre o qual dançavam cerca de 15 pessoas, colidiu com a proteção de uma tribuna, constatou um jornalista da France-Presse.

Segundo uma testemunha, que estava sentada nas primeiras filas da assistência, as vítimas são sobretudo pessoas que tentavam ajudar a empurrar o camião, que estava com problemas.

Segundo os media locais, quatro jornalistas estão entre os feridos.

Após uma pausa para gerir o acidente, o desfile continuou.

A escola Paraíso do Tuiutu, que começara a desfilar pelas 22:00 locais (01:00 em Lisboa), fez uma homenagem ao movimento tropicalista, que revolucionou a música brasileira no final dos anos 60, com nomes como Gilberto Gil e Caetano Veloso a desafiar o moralismo da ditadura militar.