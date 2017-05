Pub

Autoridades turcas bloquearam o acesso à Wikipédia por causa de artigos que estabelecem uma ligação entre Ancara e organizações extremistas

O acesso à enciclopédia online Wikipedia continuará bloqueado na Turquia enquanto as decisões judiciais que exigem a retirada de artigos considerados falsos por Ancara não forem aplicadas, foi hoje anunciado.

"É impossível reabrir [o acesso] à Wikipédia enquanto as decisões judiciais não forem aplicadas", afirmou o diretor da Autoridade das Tecnologias de Comunicação e de Informação (BTK), Ömer Fatih Sayan, citado pela agência turca pró-governo Anadolu.

"Se fornece informações, à Wikipédia tem que verificá-las. Pedimos à Wikipédia que resolvesse as questões que estão na origem do seu bloqueio [na Turquia]", acrescentou o responsável.

As autoridades turcas bloquearam no sábado o acesso à Wikipédia por causa de, segundo os meios de comunicação social locais, artigos publicados naquela enciclopédia online que estabelecem uma ligação entre Ancara e organizações extremistas.

A Wikipedia, um dos sites mais consultados em todo o mundo, recorreu da decisão para um tribunal turco, noticiou na terça-feira o jornal Hürriyet.

Entretanto, o município de Istambul anulou na terça-feira o convite enviado ao fundador da Wikipédia, Jimmy Walles, para participar num fórum sobre cidades inteligentes.

No sábado, em reação ao bloqueio da Wikipédia, Jimmy Walles escreveu na rede social Twitter que "o acesso à informação é um direito humano fundamental". "Povo turco, estarei sempre ao vosso lado para defender este direito", escreveu ainda.

De acordo com a Anadolu, as autoridades turcas decidiram bloquear o acesso ao site, depois de a Wikipeia se recusar a retirar os artigos nos quais a Turquia seria "colocada no mesmo plano" que grupos extremistas e acusada de "colaborar" com estes.

Segundo a mesma fonte, o bloqueio irá durar até que os artigos sejam retirados.

Alguns críticos, incluindo militantes curdos, acusam Ancara de, por vezes, colaborar com os jihadistas na Síria, alegação fortemente rejeitada pelas autoridades turcas.

Desde sábado, só é possível aceder-se à Wikipeda na Turquia através de um acesso VPN (rede privada de acesso virtual).

A Wikipédia é uma espécie de enciclopédia 'online', que se apresenta como um meio para fornecer "conteúdo livre, objetivo e verificável, que todos possam editar e melhorar".