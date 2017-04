Obama aproveitou as últimas semanas para descansar. Aqui nas Ilhas Virgens Britânicas, onde praticou kitesurf com o milionário Richard Branson

Silencioso desde que deixou a Casa Branca a 20 de janeiro, o ex-presidente participa num encontro com estudantes na Universidade de Chicago. Apesar da pressão nesse sentido, não deve responder a ataques e críticas do sucessor.

Vimo-lo a fazer kitesurf com o milionário Richard Branson, a tirar fotos a Michelle com um iPad no iate do magnata da televisão David Geffen na Polinésia francesa ou a acenar a uma verdadeira multidão depois de parar para comprar um café num Starbucks da Quinta Avenida em Nova Iorque. Mas, quase cem dias depois de ter deixado a Casa Branca, Barack Obama está hoje de volta. E foi Chicago, a cidade onde deu aulas, onde conheceu a mulher e onde começou a carreira, a mesma onde celebrou a vitória nas presidenciais de 2008, que escolheu para um regresso muito aguardado.

Mas desengane-se quem estiver à espera de um feroz ataque contra Donald Trump. Segundo o The New York Times, Obama não deve aproveitar o encontro com estudantes na Universidade de Chicago, centrado no tema "organização da comunidade e envolvimento cívico", para responder às acusações feitas contra ele pelo sucessor. Numa série de tweets, Trump acusou Obama de ter mandado escutar os seus telefones na Trump Tower durante a campanha para as presidenciais de 8 de novembro. Sem apresentar provas. Mas não foi o único ataque do atual presidente contra o antecessor: Trump também o acusou de estar por detrás das fugas de informação dos serviços secretos em relação à alegada ligação da sua campanha à Rússia, além de sugerir que o ataque com armas químicas na Síria foi culpa de Obama.

Apesar do ataque contra o seu legado, o 44.º presidente dos EUA recusou até agora responder ao 45.º. Segundo fontes próximas ouvidas pelo The New York Times, Obama também não tenciona hoje confrontar Trump diretamente em assuntos como imigração, a reforma da saúde (o Obamacare), política externa ou ambiente. O ex-presidente prefere centrar as suas próximas aparições públicas em temas mais vastos como o envolvimento cívico, a saúde do planeta Terra, a necessidade de mais diplomacia, os direitos cívicos e o desenvolvimento de uma nova geração de jovens líderes norte-americanos.

Empenhado até agora na escrita do seu livro de memórias - Obama e Michelle assinaram um contrato para a publicação de duas obras autobiográficas no valor de 65 milhões de dólares -, o ex-presidente prepara-se para marcar presença em vários eventos públicos nas próximas semanas. Segundo o Chicago Tribune, depois do encontro com estudantes de hoje, Obama irá participar numa cerimónia de entrega dos prémios em Boston antes de fazer uma série de discursos públicos e de palestra privadas (e pagas) nos Estados Unidos e na Europa, além de uma aparição ao lado da chanceler alemã Angela Merkel nas Portas de Brandeburgo, em Berlim.

Os assessores do ex-presidente garantiram ainda aos media americanos que nem nos discursos privados deverá criticar Trump. Apesar de não ter sido divulgado quanto Obama irá cobrar por cada palestra, o ex-presidente Bill Clinton, por exemplo, recebeu em média 200 mil dólares por discurso entre 2001 e 2015. E George W. Bush, antecessor de Obama na Casa Branca, recebeu entre cem mil e 175 mil dólares por cada aparição pública.

"Porque é que não sabemos nada dele? Queremos saber o que ele pensa!", garantiu ao NYT Sarah Kovner, ativista democrata de Nova Iorque que recolheu mais de um milhão de dólares para as campanhas de Obama. Mas, apesar da pressão vinda de vários setores para reagir às palavras e atos de Trump, Obama parece disposto a seguir a política de silêncio de Bush em relação a ele, confirmando a sua mensagem de que a América só tem "um presidente de cada vez".

Regresso a casa

Filho de um queniano e de uma americana branca do Kansas, Obama nasceu há 55 anos no Havai mas foi criado em parte na Indonésia, terra do padrasto. Foi no entanto em Chicago que, jovem adulto, começou a atividade como líder comunitário, nos bairros do South Side. Professor de Direito na Universidade de Chicago, foi naquela cidade que se envolveu pela primeira vez na política, tendo servido no senado estadual do Illinois antes de chegar ao federal em 2004. "A escolha da cidade para o seu regresso não é por isso inocente. "Reflete o seu compromisso emocional, mas também intelectual, com esta cidade que ele vê como sua casa", disse à Reuters Rahm Emanuel, atual presidente da Câmara de Chicago e antigo chefe de gabinete de Obama (2008-10).

A viver numa mansão em Washington desde que deixou a Casa Branca a 20 de janeiro, o presidente já disse que tenciona ficar na capital federal pelo menos até a filha mais nova, Sasha, de 15 anos, terminar o liceu. Mas ainda mantém uma casa em Chicago. E foi aquela cidade que escolheu para receber a sua biblioteca presidencial e a sua fundação, encarregada da construção da primeira. Liderada pelo lusodescendente David Simas, a fundação foi descrita por Obama como uma "startup para a cidadania" com "projetos em Chicago, no país e no mundo".