A tomada de posse de Macron, de 39 anos, como presidente abre um capítulo de juventude no poder em França. Mas está longe de ser caso isolado no chamado Velho Continente - do Luxemburgo à Grécia ou ainda à Estónia

Emmanuel Macron pode até ser, aos 39 anos, o mais jovem presidente de França desde Napoleão III, no século XIX, mas está longe de ser um caso único de juventude no poder na Europa, o Velho Continente. Bélgica, Hungria, Estónia e Grécia são alguns países hoje governados por eleitos antes de passarem a barreira dos 40 anos.

A Estónia é um claro exemplo de que a juventude é sinónimo de poder. O atual líder do governo, Jüri Ratas, tomou posse a 23 de novembro, aos 38 anos. É o mais jovem entre os chefes de Estado e do governo dos 28 países da União Europeia. Ratas sucedeu, após uma crise política, a Taavi Rõivas, um jovem que se tornou primeiro-ministro aos 34 anos, em março de 2014, o mais jovem a ocupar este cargo no país.

O primeiro-ministro da Bélgica é outro dos elementos sub-45 presente nas reuniões do Conselho Europeu. Charles Michel assumiu a liderança do governo belga em outubro de 2014, aos 38 anos, o mais novo a liderar um governo belga desde 1841 e o mais jovem de sempre a envergar o título de primeiro-ministro belga.

Nas cimeiras europeias marcam também presença outros dois jovens - Alexis Tsipras que, aos 40 anos, levou o seu Syriza à vitória nas eleições legislativas da Grécia em janeiro de 2015 e Xavier Bettel que, também com 40, mas em dezembro de 2013, foi eleito primeiro-ministro do Luxemburgo.

Viktor Órban, o polémico primeiro-ministro da Hungria, do alto dos seus 53 anos é já um veterano das lides políticas europeias, mas por causa da sua longevidade no poder. Eleito para Assembleia Nacional, tinha somente 35 anos quando se estreou na liderança do governo. Cumpriu o seu mandato de quatro anos e regressou em 2010, ainda se mantendo em funções. Ainda dentro da União Europeia e, no que a presidentes diz respeito, a Polónia também dá o seu contributo com Andrzej Duda, nascido a 16 de maio de 1972 e que assumiu funções a 6 de agosto de 2015, aos 43 anos.

Até há não muito tempo, o bloco europeu tinha nas suas fileiras outros dois jovens líderes: o italiano Matteo Renzi que se tornou primeiro-ministro em 2014 aos 39 anos (e que agora está a lutar pelo seu regresso ao poder) e o britânico David Cameron, que tinha 43 anos quando se instalou no número 10 de Downing Street em 2010.

A Ucrânia tem também um governo liderado por um jovem. Volodymyr Groysman, no poder desde abril de 2016, foi nomeado com apenas 38 anos. O seu antecessor, Arseniy Yatsenyuk chegou à liderança do governo após a revolução de 2014, quando tinha 39 anos.

A Geórgia é outro dos países com grande tradição de apostar na juventude. O atual presidente, Giorgi Margvelashvili, foi eleito com 62% dos votos em outubro de 2013, quando tinha 44 anos. O seu antecessor, Mikhail Saakashvili, chegou ao cargo mais alto do país com apenas 37 anos, em janeiro de 2004.

E os exemplos na Geórgia não ficam por aqui. Irakli Garibashvili, primeiro-ministro entre novembro de 2013 e dezembro de 2015, tinha apenas 33 anos quando se demitiu. Enquanto esteve na liderança do governo estava entre os mais jovens líderes políticos a nível mundial.

Na Moldávia, Chiril Gaburici tomou posse como primeiro-ministro aos 38 anos, em fevereiro de 2015, mas o seu mandato não durou muito. Demitiu-se em junho do mesmo ano, na sequência de uma investigação à alegada falsificação dos seus diplomas escolares.

O título de atual chefe de Estado mais jovem do mundo é ocupado por uma mulher. Chama-se Vanessa D"Ambrosio, tem 29 anos, e entre abril e outubro deste ano ocupa o cargo de capitã regente de San Marino, o mais alto posto da hierarquia do Estado. Mas não é a mais nova no posto, que tem mandatos de seis meses - Maria Lea Pedini-Angelini, tinha 25 anos quando assumiu funções, em 1981, e foi a primeira mulher escolhida para o fazer.