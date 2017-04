Pub

Numa altura em que há um republicano - Donald Trump - na Casa Branca e um certo vazio de poder no Partido Democrata, há vários membros do clã Kennedy a povoar a paisagem política dos Estados Unidos, ainda que não seja de forma concertada ou com uma estratégia

O voluntário que chegou a congressista

Neto do ex-senador Robert F. Kennedy, Joe Kennedy, de 36 anos, é membro da Câmara dos Representantes pelo Massachusetts desde 2013. Quem conhece bem o seu percurso e o da família Kennedy, diz que um dia ainda chega à Casa Branca. "Joe Kennedy III tem um talento superimpressionante e incrível. É muito mais talentoso do que o seu pai", disse ao Boston Globe Scott Stossel, que é editor da revista The Atlantic e autor de uma biografia do sargento Shriver (que casou com Eunice Kennedy, irmã de John e Robert Kennedy). Natural de Brighton, Joe formou-se na Universidade de Stanford. Depois disso juntou-se ao Peace Corps, criado por John F. Kennedy em 1961 e constituído por voluntários para ajudar os países em vias de desenvolvimento. Por causa do trabalho que fez em Puerto Plata, na República Dominicana, fala fluentemente espanhol. Casado desde 2012 com a advogada Lauren Anne Birchfield, o casal teve uma filha em 2015. Sobre o clã dos Kennedy, Joe disse recentemente numa entrevista: "Tenho muito orgulho no que a minha família fez e na sua história."

O empresário que quer ser governador

Nascido a 4 de julho, Chris Kennedy não tinha sequer 1 ano quando o tio, o presidente John F. Kennedy, foi assassinado. Hoje tem 53 e é um dos vários membros da família que se afirmam na paisagem política dos EUA em plena era Trump. "Enquanto [Barack] Obama foi presidente era o centro das atenções. Agora as pessoas estão à procura de novas estrelas democratas que possam surgir e estão a olhar para a nossa família", disse Kathleen Kennedy Townsend, que foi vice--governadora do estado do Maryland entre 1995 e 2003, falando ao Boston Globe. Com negócios importantes na área do imobiliário, Chris Kennedy anunciou que será candidato a governador do Illinóis em 2018. Natural de Boston, no Massachusetts, Chris é o oitavo dos 11 filhos de Robert F. Kennedy e Ethel. O pai foi procurador dos EUA e senador, até ao seu assassínio em 1968. Chris ainda não tinha 5 anos. Com a mulher, Sheila, fundou a Top Box Foods, em 2012, para distribuir comida de qualidade a preços baixos nas zonas onde há dificuldades de acesso a produtos de primeira necessidade.

Ex-embaixadora está agora de volta a casa

A única filha de John F. Kennedy e Jacqueline Kennedy a permanecer viva, Carolina Kennedy foi, até há pouco tempo, embaixadora dos EUA no Japão. Tinha sido nomeada para o cargo por Barack Obama, democrata que esteve na Casa Branca entre janeiro de 2009 e de 2017. No currículo tem, precisamente, a preparação da visita histórica de Obama, em maio, a Hiroxima, uma das duas cidades japonesas devastadas pelas bombas atómicas lançadas pelos EUA em 1945. Caroline também esteve em Pearl Harbor quando, no final de 2016, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe foi a Pearl Harbor, retribuindo, assim, a visita do presidente dos EUA. Foi o primeiro chefe do governo do Japão a deslocar-se ao memorial em honra dos norte-americanos mortos no bombardeamento de 1941, o qual ditou a entrada dos EUA na II Guerra Mundial. Defensora das minorias, Caroline, de 59 anos, regressou agora a Nova Iorque e, segundo o Boston Globe, há quem especule sobre uma potencial corrida ao Senado por Nova Iorque. Porém, diz o jornal, a família acha pouco provável.

O ambientalista que elogiou o atual presidente

Irmão mais velho de Chris Kennedy, Robert F. Kennedy, de 63 anos, é um cético em relação às vacinas, tendo o seu nome circulado no início do ano como potencial líder de uma comissão sobre vacinação na administração Trump. "Bem, eu penso que Donald Trump pode ser o tipo de presidente que quiser. Ele tem a oportunidade extraordinária de ser o presidente que chega ao poder com menos obrigações em toda a história. Pode ser o melhor presidente de sempre, se ele assim quiser", disse Robert F. Kennedy à CNN em fevereiro. Natural de Washington, ambientalista, autor de livros e apresentador de um talk show de rádio chamado Ring of Fire, Robert sofre de disfonia espasmódica. Casado três vezes, é pai de seis filhos. Sobre a sua oposição à vacinação escreveu, em 2005, na Rolling Stone o artigo intitulado Deadly Immunity (Imunidade Mortal): "As nossas autoridades de saúde pública deixaram a indústria farmacêutica envenenar uma geração inteira de crianças americanas." O artigo foi muito controverso e continha vários erros factuais, refere o Washington Post.

O advogado que pensa tornar-se governador

Membro do Senado do Connecticut, Ted Kennedy Jr. é um advogado e político de 55 anos que representa o 12.º círculo deste estado no Senado local. Filho de Ted Kennedy, o irmão mais novo de John F. Kennedy e Robert F. Kennedy, é natural do Massachusetts. Casado com Kiki Gershman, pai de dois filhos, Ted Kennedy Jr. recusa especular sobre uma eventual candidatura a governador do Connecticut. Porém, membros da família garantem que ele está a considerar a hipótese de uma forma bastante séria. "Várias pessoas falaram com ele para que se apresente a governador. Ele está a pensar seriamente nisso", disse ao Boston Globe Kathleen Kennedy Townsend, que é prima de Ted Kennedy Jr. O seu único problema poderá ser Dannel Malloy, o atual governador, que é do Partido Democrata. Com a taxa de aprovação a cair a pique, Malloy poderia decidir não se candidatar e abrir, assim, caminho a Ted Kennedy Jr. O seu pai, Ted Kennedy, morreu em 2009, aos 77 anos. Os irmãos, John e Robert, morreram, respetivamente, com 46 e com 42 anos.