Pub

Última semana revelou viragem na "política russa" do novo presidente americano: mais do que rutura, há uma continuidade.

Um dos mais próximos conselheiros de Donald Trump é obrigado a demitir-se sob a acusação de confidências com diplomatas de Moscovo, os serviços de intelligence americanos vigiam os contactos russos de próximos do novo presidente, altos responsáveis da Casa Branca correm a Bruxelas para tranquilizar os aliados europeus e marcar distâncias em relação à Rússia.

No breve lapso de uma semana - assinalam os analistas - assiste-se a uma viragem substancial na "política russa" de Donald Trump, que tanta tinta fez correr e tantos alarmes disparou.

O escândalo rebentou no início da semana passada quando Michael Flynn, o conselheiro de Segurança Nacional de Trump, se viu obrigado a demitir-se na sequência de notícias da imprensa - notícias alimentadas, garante o próprio presidente, por fugas orquestradas pela NSA e pelo FBI -, que o acusavam de ter mantido conversas com diplomatas russos sobre as sanções americanas à Rússia.

Nos dia seguintes o The New York Times e depois o Washington Post e a CNN denunciavam a existência de contactos regulares entre próximos de Trump e agentes secretos russos e figuras destacadas do establishment republicano juntaram a sua voz aos apelos a uma investigação de alto a baixo das alegadas ligações entre elementos da nova administração Trump e o Kremlin.

Dois dias depois, o vice-presidente Mike Pence reafirmava solenemente em Munique o "empenho inabalável" da administração Trump na "aliança transatlântica". O secretário da Defesa, o general James Mattis, reunia-se em Bruxelas com os ministros da Defesa da NATO e o secretário de Estado Rex Tillerson dizia que os Estados Unidos admitiam "trabalhar com a Rússia nalgumas áreas" mas na estrita condição dos "interesses americanos".

Muitos analistas viram nesta sequência de acontecimentos o culminar de uma batalha que se arrastava desde a campanha eleitoral entre Donald Trump, a imprensa e os serviços de intelligence americanos e um autêntico veto à "política russa" do novo presidente. Em rigor, os acontecimentos da última semana confirmam, mais do que uma rutura, um processo de continuidade.

A aposta ucraniana

Trump manifestara já várias vezes alguma admiração por Putin - um "duro", um tipo "esperto" e, também ele, implacável na defesa dos interesses do seu país. Defendera uma colaboração com Moscovo, apontando o imperativo da batalha sem quartel contra o ISIS.

Para aumentar o alarme dos aliados o ainda candidato à Casa Branca referira-se à NATO como uma estrutura "obsoleta" e ameaçava rever os compromissos da América com os aliados. Resta porém saber em que se poderiam traduzir semelhantes propósitos em termos políticos concretos.

As proclamações de Donald Trump mantinham alguma ambiguidade quanto à questão das sanções à Rússia, alimentando especulações sobre a reversão parcial das medidas decretadas por Barack Obama em janeiro. No que toca à questão de fundo das sanções impostas por causa da Ucrânia a questão é, porém, mais complicada.

Uma eventual revisão das sanções impostas à Rússia na sequência da anexação da Crimeia, em março de 2015, passaria por um processo de concertação tanto mais complexo quanto a questão divide os próprios aliados europeus.

Depois, o levantamento das sanções representaria de algum modo uma legitimação política de facto da ação russa no leste da Ucrânia. Ora, à luz do profundo envolvimento dos Estados Unidos e depois da NATO na crise de 2014-15 que levaria à rutura entre Moscovo e Kiev, acatar de algum modo a intervenção russa significaria deitar por terra uma aposta estratégica fundamental.

Dias antes do escândalo Flynn o próprio Donald Trump dissera que a Rússia devia devolver a Crimeia à Ucrânia, e em Munique o secretário de Estado Rex Tillerson recordou a Moscovo o imperativo de honrar os compromissos de Minsk, de fevereiro de 2015, que conseguira um incerto fim das hostilidades. Para complicar o início do mandato Trump coincidia praticamente com um súbito reacender dos duelos de artilharia no Leste da Ucrânia.

Interesses em choque

O então aspirante à Casa Branca nunca esclareceu por que considerava a Aliança Atlântica "obsoleta". As recentes deslocações de Mike Pence e do general Mattis a Bruxelas terão em contrapartida dado indicações mais precisas sobre a atitude da nova administração face à NATO.

Numa palavra, a Casa Branca insiste que os europeus têm de pagar mais pela defesa coletiva, reafirmando a meta de dois por cento do PIB como contributo mínimo de cada aliado. Insistiu, por outro lado, numa NATO mais adaptada a novos desafios como "a guerra ao terror" - leia-se um empenho maior em frentes que os EUA estão envolvidos como o Iraque.

Os enviados da Casa Branca limitam-se assim a repetir um recado repetido pela Casa Branca a cada reunião da NATO nos últimos anos, e em particular desde a cimeira de Gales, de setembro de 2014. Nem as proclamações de campanha de Donald Trump nem os gestos políticos a que assistimos na última semana dão qualquer sinal de desvalorização de uma aliança que continua a representar um instrumento crucial da política externa americana.

A nova administração não deu qualquer sinal de disponibilidade para rever a escalada do dispositivo militar da NATO e de forças americanas nas imediações das fronteiras da Federação Russa (dos Estados do Báltico à Polónia, à Roménia e à Bulgária) em resposta à ação russa na Ucrânia - o grande foco de tensão e do clima de "guerra fria" entre a Rússia e o Ocidente nos últimos dois anos.

Trump falou de um novo acordo com Moscovo sobre a redução dos arsenais nucleares, mas insiste ao mesmo tempo no "reforço e expansão da capacidade nuclear" dos EUA e reitera a aposta nos sistemas antimísseis - outro grande pomo de discórdia com a Rússia.

A propósito do caso Flynn, em Moscovo fala-se de "caça às bruxas", o chefe do Comité dos Negócios Externos do Parlamento perguntava-se numa mensagem online se a nova administração não estaria já infetada toda ela de "russofobia" e a Nezavisimaia Gazeta advertia contra quaisquer excessos de "trumpofilia".

Semelhantes reações traduzem o mal-estar de Moscovo perante os acontecimentos da última semana, mas os apelos à prudência face a Trump não são novos. Mais do que a vitória de Trump, os aplausos em Moscovo aos resultados das presidenciais americanas celebravam a derrota de Hillary Clinton, com que o Kremlin acumulara sérios contenciosos a propósito da crise da Geórgia em 2008, do apoio de Washington às ONG pró-ocidentais "infiltradas" na Rússia ou dos acontecimentos da Ucrânia.

E mesmo no auge da euforia pela vitória de Donald Trump sobre Clinton não faltava em Moscovo quem advertisse contra expectativas exageradas. "Os EUA procurarão manter a hegemonia da global leadership", a Rússia "continuará provavelmente a resistir promovendo um sistema de relações na Grande Eurásia livre da influência americana" - advertia em janeiro o analista conhecido Dmitri Trenin. Os interesses fundamentais da Federação Russa e dos EUA continuarão assim inevitavelmente "em choque".

E se alguns analistas quiseram ver nos propósitos eleitorais de Trump sinais de uma viragem tendente a privilegiar "o interesse nacional americano" sobre "o sistema de domínio global" dos Estados Unidos - advertia ainda Trenin, a verdade é que, se essa viragem alguma vez ocorrer, não será decerto num futuro vislumbrável.