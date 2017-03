Pub

A Europa não fez tudo bem, mas também não fez tudo mal. Para Pascal Lamy, presidente emérito do Instituto Jacques Delors, no 60.º aniversário do Tratado de Roma é preciso olhar para o projeto europeu como uma realização a longo prazo.

As instituições existem, a integração económica também, mas falta à Europa um verdadeiro espírito político onde os cidadãos se possam reconhecer, considera Pascal Lamy, à frente desde 2013 do instituto sediado em Paris. No entanto, e mesmo com as suas falhas, os europeus devem questionar se o nível de vida e de desenvolvimento na Europa seria o mesmo que é hoje, caso não existisse União Europeia. Chefe de gabinete de Jacques Delors entre 1985 e 1994, antigo comissário europeu do Comércio e antigo presidente da Organização Mundial do Comércio, Pascal Lamy disse em entrevista ao DN que a União Europeia ainda é um modelo, mesmo que imperfeito, de uma sociedade mais justa numa realidade em que a globalização não vai abrandar. Como é que os Estados-membros se podem então proteger? Tendo uma palavra a dizer em conjunto. Confrontado com o protecionismo defendido por Marine Le Pen e que parece atrair uma parte substancial do eleitorado francês, Lamy reconhece o perigo para o projeto europeu.

O que é que resta do espírito do Tratado de Roma?

O Tratado de Roma representou o início de uma unificação económica, mas também política, para garantir a paz. Mas a paz, neste momento, é algo mais provável do que naquela altura. Portanto, a narrativa do "a guerra nunca mais" sofreu uma erosão durante estes últimos 60 anos. O problema é que precisamos substituir esta ameaça de guerra, que teve um impacto importante nas gerações passadas, mas que não tem qualquer impacto atualmente. O que não mudou, e, portanto o que nos resta, é a ideia da unificação económica como um fator de unificação política. Mas é preciso saber se ainda queremos uma união política. Os pais fundadores acreditavam que uma união económica levaria a uma união política, e, em parte, isso foi verdade. A Grécia não saiu do euro por questões políticas, não por questões económicas. Mas não podemos dizer que os cidadãos europeus reconhecem o espaço europeu como um espaço político.

No tempo do tratado de Roma, o que uniu primordialmente os países fundadores foi o controlo das matérias primas. O que é que ainda nos une hoje em dia?

Essa foi a ideia inicial, unificar aquilo que alimentava as indústrias de guerra. Agora vivemos com um sistema institucional político e democrático. Temos um quase Governo, temos um quase Senado dos Estados-membros, temos uma quase representação parlamentar e temos um quase Tribunal Supremo. Ou seja, institucionalmente essa Europa política existe. O problema é que ela não é habitada. A Europa é politicamente frígida. É uma ideia para os intelectuais, para os filósofos, para os sonhadores, mas não partilhada para toda a gente. E a democracia é mais do que instituição e sonho, é um espírito.

Com cada vez mais ameaças externas, não se tornou mais difícil encontrar esse fator de identificação política? Olhemos para a Rússia, para as constantes ameaças do presidente turco ou da retórica utilizada pelo novo presidente dos Estados Unidos.

É preciso reconhecer que se olharmos para estes 60 anos de construção europeia, houve 50 anos bons e dez anos maus. Não é uma proporção nada má, mas como sabemos são as memórias mais recentes que perduram. Claro que agora os europeus olham para este percurso e dizem que a Europa não trouxe nem prosperidade, nem paz. E até um ponto, é verdade. Não temos mais emprego agora do que em 2008. Também não fomos capazes de estabilizar o seu perímetro geográfico, político e económico como referiu. Estas são falhas da Europa. Mas temos de analisar o nosso contexto e refletir se os nossos países sozinhos fariam melhor. Tenho muitas dúvidas.

Acha que o brexit pode servir para clarificar essas dúvidas?

Absolutamente, é um teste. Daqui a dez anos, e supondo que as negociações do brexit são concluídas, veremos se o Reino Unido teve razão ou não sobre querer estar sozinho. Até agora, o teste mostrou que estamos melhor unidos e só tivemos países a querer entrar no projeto europeu. Ganhámos 22 países em 60 anos e temos um a sair. Quando eu ganhei o meu primeiro salário, 17 dos atuais Estados-membros não eram democracias. Portanto, é importante também olhar para estes factos numa perspetiva de longo prazo.

Dá a entender que as negociações do brexit podem nunca chegar a lado nenhum. O que é que vai acontecer a partir de dia 29 de março, data em que o Reino Unido vai ativar o artigo 50 para sair da União Europeia?

A partir de 29 de março vamos essencialmente separar o ovo da omelete. É uma operação muito complicada, talvez demasiado complicada. Provavelmente haverá alguma agressividade. O nosso interesse é mudar o mínimo de coisas possível, mas houve um referendo e as coisas terão de mudar. Eu participei num debate em Londres na semana passada em que alguém disse que uma negociação serve para tornar um sistema disfuncional num sistema funcional e o brexit é o contrário disto.

Foi chefe de gabinete de Jacques Delors, foi comissário europeu e acompanha por dentro a evolução da União Europeia há mais de 30 anos. Estamos num ponto definitivo da construção europeia?

Nada é definitivo na história da humanidade, mas se acreditamos naquilo que somos como europeus e queremos manter aquilo a que chamo a globalização mais civilizada do mundo, só poderemos fazê-lo em conjunto. O mundo de amanhã indica que se não apostarmos nesta união, os nossos netos vão ter de escolher entre o modo de vida chinês ou o modo de vida americano. Não é a minha ambição.

O que é que pensa do Livro Branco sobre o futuro da Europa proposto pela Comissão no início de março e que traça os vários cenários da integração europeia?

É um pontapé para a frente. É uma manobra tática que visa acalmar este período do aniversário do Tratado de Roma, as eleições francesas e as eleições alemãs. E, ao mesmo tempo, a Comissão pode também dizer que lançou um debate e que cabe agora aos Estados-membros pronunciarem-se. É uma manobra astuciosa e inteligente, mas não me dá uma visão. Só posso avaliar este livro branco quando efetivamente vir o que é que a Comissão vai fazer a partir do debate que gerou sobre o futuro da União.

Mas acha que mesmo os cenários mais negativos devem ser contemplados, nomeadamente como continuar como estamos ou avançar apenas com a integração europeia?

Eu não tenho qualquer dúvida que a resposta está em ter mais Europa. Eu passei e ainda passo muito tempo fora da Europa e, lá fora, somos vistos como europeus. E a Europa é vista como um sítio onde se vive bem. Claro que sabemos que há muitos europeus que não vivem bem, mas em comparação com o resto do mundo, é um modelo que as pessoas fora da Europa continuam a desejar. E, a meu ver, é esse o caminho, continuar a ser um modelo numa realidade em que a globalização não vai abrandar e num mercado capitalista que quer que se goste ou não, vai continuar a dominar.

E concorda com uma Europa a várias velocidades? Onde é que isso deixa países como Portugal?

É um falso problema. A Europa a várias velocidades sempre existiu. Podemos vê-la no euro, no espaço Schengen. Sempre que houve vontade de fazer alguma coisa para contornar a unanimidade, fomos capazes de o fazer. Sempre dependeu da vontade política. Claro que há limites a essa diferenciação, porque o cimento da União Europeia é a lei e essa aplica-se a toda a gente da mesma forma.

Em 1985, Jacques Delors lançou um outro livro branco, mas sobre a conclusão do mercado interno. Como disse, fala-se atualmente muito mais do que o que a Europa não é capaz de fazer do que dos seus sucessos. Acha que os europeus dão alguns dos seus privilégios como dados adquiridos?

Claro, sem dúvida. Se voltássemos às fronteiras nacionais, seria uma catástrofe. Mas na altura em que esse livro branco foi lançado, o espírito de Delors era não só a conclusão do mercado interno, mas também o reforço dos pilares social e regional. Esse mercado interno fez-se e colhemos os frutos disso, no entanto, é preciso reconhecer que houve um custo social e é preciso compensá-lo. Com o tempo, acabámos por ter sucesso no mercado interno, mas não na Europa social. Os avanços são incomparáveis num e noutro, embora seja necessário ter em conta que a questão da subsidiariedade em matérias sociais também tem um peso muito maior no âmbito social.

Esse avanço no mercado interno foi acompanhado por um rápido desenvolvimento da globalização e agora parece que as sociedades europeias estão divididas entre quem é a favor da globalização e quem está contra. A resposta a estas ansiedades deve ser europeia?

É, desde logo, uma responsabilidade europeia, porque na globalização o que conta é o peso da economia e o número de consumidores, logo somos um mercado enorme como União Europeia. Tendo esse peso, podemos ajudar a definir a globalização e dizer que queremos uma globalização regulada. Há uma parte das sociedades ocidentais que é favorável ao protecionismo e isso acontece porque os benefícios da globalização não foram bem redistribuídos. O Estado-providência já não funciona tão bem e o nosso modelo de redistribuição, que constitui a nossa especificidade como sociedade, está em crise. Mesmo assim, redistribuímos na Europa, em média, 45% do que produzimos. Os americanos redistribuem 35%.

E como é que se pode então diminuir as desigualdades criadas pela globalização?

Se eu tiver de apontar uma única solução, acho que temos de investir na educação.

Esta semana houve um debate entre os cinco principais candidatos às presidenciais em França, mas nenhuma pergunta diretamente sobre a Europa. A Europa não é um tema que mereça entrar no debate público?

Não concordo com essa avaliação. É verdade que a Europa não teve um lugar de destaque no debate, mas é sabido que os candidatos têm um perfil europeu muito diferente. Marine Le Pen é contra, Jean-Luc Mélenchon é contra, Emmanuel Macron é a favor, François Fillon e Benoit Hamon ainda estamos para descobrir. Acho que nunca foi tão claro na política francesa quem é contra e quem é a favor da Europa. E nas sondagens, o que vemos é que há 60% da população favorável à União Europeia e entre 30 e 40% contra. Se falarmos sobre uma possível saída efetiva da União Europeia ou do euro, o apoio é ainda menor.

Não estamos então prestes a assistir a um Frexit?

Se olharmos para as sondagens, não há nenhum país na Europa que deseje abandonar a União Europeia neste momento. E ainda menos depois do referendo no Reino Unido.

Na sua opinião, qual é o candidato às eleições francesas que representa maior estabilidade para a Europa?

É mais fácil responder à pergunta inversa. Se Marine Le Pen for eleita presidente, a Europa vai ficar numa situação muito má. É o pesadelo dos alemães. Quem tem uma fibra mais europeia, é Emmanuel Macron. É o único que defende uma maior integração e o único que diz abertamente que o garante da soberania dos Estados-membros num mundo globalizado está dependente da União Europeia. Ele não sussurra quando defende a Europa, enquanto outros candidatos não só em França, mas em todos os Estados-membros, hesitam em defender o projeto europeu.

Está preocupado com o resultado das eleições?

Claro, é evidente. Vivemos uma situação muito imprevisível e volátil. As estruturas tradicionais estão cada mais fragmentadas em todo o lado, não só em França, mas em Itália, em Espanha. Faz com que nos questionemos diariamente.

