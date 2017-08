Pub

Gaspar Llamazares é um dos fundadores da plataforma cidadã Actúa, que acaba de se registar como partido político. Em conversa com o DN, explica os planos da formação, que poderá concorrer às municipais e europeias de 2019. Para já, o principal objetivo é que a esquerda existente dialogue e se entenda para ser uma alternativa clara ao governo do Partido Popula

Como nasceu a Actúa?

Nasceu à volta de duas preocupações: por um lado, a existência de um eleitorado de esquerda órfão, como vimos nas últimas eleições; cerca de um milhão de votantes não se identificou com as propostas existentes. Por outro, a necessidade de recuperar o diálogo entre a esquerda. Em junho, concretizámos as nossas ideias em programa, que pode ser o programa básico de oposição ao PP, de moção de censura ou uma alternativa eleitoral.

Por que se registaram como partido?

Era uma forma de proteger o nome. Houve alguns problemas de registo comercial e recomendaram-nos que fosse um registo político para preservar a marca de qualquer utilização no âmbito eleitoral. Mas não há uma decisão predeterminada de concorrer a eleições. Dentro da própria plataforma há uma pluralidade de vozes sobre a questão. A maioria prefere que a esquerda existente seja capaz de integrar as preocupações e propostas que recolhe a plataforma em vez de esta ser uma nova formação política. Mas essa hipótese não está posta de parte.

Há espaço para um novo partido?

Hoje há quatro grandes partidos e há uns anos tínhamos um sistema bipartidário. Agora podemos dizer que estamos perante um bipartidarismo bífido. Não há muito espaço mas o Unidos-Podemos deixou órfão um eleitorado de esquerda que procura outras formas de representação. Com tanta mudança política este modelo de quatro partidos fortes pode variar.

Aceitam ir a eleições mas em coligação. Quem seria o parceiro da Actúa?

A relação preferencial é com o que ainda resta da IU. A ideia da plataforma é que exista reconhecimento mútuo e diálogo entre as esquerdas para haver capacidade de ser governo.

Que peso político poderão ter?

É muito cedo para dizer. Primeiro temos de experimentar e desenvolver a plataforma e ver a sensibilidade social que há para com ela. Vai levar algum tempo e vai ser preciso ver a evolução da esquerda e para onde quer ir. A manter-se o vazio existente na esquerda, vamos preenchê-lo.

Que eleitorado pode apoiar a Actúa?

A nossa preocupação é preservar um espaço político da esquerda, de diálogo, de governo, porque o eleitorado não está bem representado e quer outras atitudes por parte das forças políticas existentes. A Actúa quer mobilizar esse espaço político que hoje está vazio.

O que pode significar como partido político?

Primeiro há que pensar no contributo enquanto plataforma. O que se procurou fazer entre as eleições de dezembro de 2015 e as de junho de 2016 foi promover um acordo entre as esquerdas. Vimos a necessidade de uma cultura de diálogo entre as forças da oposição, em particular da esquerda, sobre algo concreto. E também a necessidade de um programa partilhado que possa servir para uma moção de censura ou programa básico para um futuro governo. Agora vamos apresentar a plataforma nas comunidades e defender uma política de acordos. E queremos que exista um novo impulso às políticas de mudança em âmbito local.

Quem integra a plataforma?

A maioria dos cargos públicos são da Izquierda Abierta, que faz parte da IU. Há também uma associação cidadã, promovida por Baltasar Garzón, e há pessoas que, a título individual, participam com maior ou menor compromisso.

Baltasar Garzón e Llamazares são dois dos rostos mais conhecidos da plataforma. Que papel tem cada um?

Funcionamos sem estrutura orgânica fixa, com reuniões periódicas e com comissões de trabalho. E vamos continuar assim. Legalizar o partido é, para já, uma ferramenta instrumental e não vamos fazer mais nada por agora. No próximo ano faremos um balanço para decidir o caminho a seguir.

A plataforma Actúa é compatível com o seu cargo de deputado da Izquierda Abierta?

Sou deputado nas Astúrias e porta-voz de Izquierda Abierta. Para já, não vejo incompatibilidade. Esta só existiria se a Actúa se tornasse concorrente direta da IU, mas ainda é cedo para dizê-lo. Além demais, nem sabemos se a IU se vai apresentar às próximas eleições.

Foi uma das vozes mais críticas do Unidos-Podemos. Foi um grande erro?

Uma coisa é a colaboração e o diálogo, que é imprescindível. Outra, os processos de fusão e absorção. Nem sempre somam e às vezes diminuem. Um processo de fusão express de duas culturas tão diferentes não foi favorável. O balanço é negativo. Não houve autocrítica da experiência e mantém-se o mesmo grupo parlamentar.

Há o risco de desaparecimento da IU?

A IU está diluída sob a força mediática e inovadora do Podemos. Devem refletir sobre a situação para que não se chegue à sua dissolução. Não partilho a opção da direção, que pretende abandonar a IU para ser um novo sujeito político à volta do Podemos.

O que está a acontecer à esquerda?

A esquerda tradicional tem estado na defensiva em Espanha. O PSOE a lembrar velhas glórias, que não vão votar, e a IU com uma espécie de humilhação defensiva perante o Podemos. A nova esquerda ou a não esquerda, que é o Podemos, pecou por excesso de confiança e de fobias. E, mutuamente, a esquerda ficou mais preocupada com os dirigentes do que em somar deputados. A esquerda transmitiu a ideia de luta interna, não a de mudança. Nos últimos tempos parece que há maior intenção de diálogo. Vamos ver o que encontramos na rentrée.

