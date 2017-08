Com o tweet sobre os confrontos de Charlottesville,Obama bateu o recorde de likes do Twitter. Frase que publicou é da autoria de Nelson Mandela, herói da luta contra o regime racista do apartheid

Ex-presidente norte-americano tem quebrado o silêncio quando se sente demasiado desconfortável com as posições tomadas pelo seu sucessor e tem o triplo de seguidores no Twitter

Em novembro, no seu último discurso internacional como presidente dos EUA, Barack Obama garantiu que iria dar espaço a Donald Trump. Nestes sete meses de presidência, o prometido tem sido cumprido... assim-assim. Pelos momentos que escolheu para intervir e também pelas publicações que Pete Souza, o seu fotógrafo oficial, vai pondo nas redes sociais, Obama tem estado no encalço de Trump, como uma sombra vigilante.

Ainda antes das polémicas declarações de Donald Trump sobre os supremacistas brancos - na sequência dos violentos confrontos de sábado em Charlottesville -, Obama sentiu necessidade de escrever. Publicou uma citação de Nelson Mandela acompanhada por uma fotografia com crianças: "Ninguém nasce a odiar outra pessoa por causa da cor da pele, das suas raízes ou da sua religião." Este pequeno texto bateu o recorde de likes (gostos) no Twitter. Ontem, à hora de fecho desta edição, o tweet somava 4,2 milhões. O máximo anterior pertencia à cantora Ariana Grande, que conseguira 2,7 milhões com a reação aos ataques terroristas de Manchester a 22 de maio. Também no Twitter, Obama faz sombra ao presidente mais tuiteiro de sempre. Trump tem 36,1 milhões de seguidores. O ex-líder chega aos 93,6 milhões.

Barack Obama resistiu apenas a dez dias de Donald Trump na Casa Branca até quebrar o silêncio. Uma das primeiras decisões do magnata nova-iorquino, depois de se instalar no novo escritório, foi o veto migratório, com o qual pretendia impedir temporariamente a entrada nos EUA a cidadãos vindos de sete países de maioria muçulmana. "O presidente [Obama] discorda em absoluto da ideia de discriminar indivíduos com base na fé e na religião", afirmou um porta-voz do ex-líder a 30 de janeiro.

Será exagerado falar numa marcação cerrada de Obama a Trump, mas o ex-presidente não tem ficado de boca fechada quando sente que deve falar. No fundo, foi isso que prometeu antes de entregar as chaves da Sala Oval. A 18 de janeiro, dois dias antes de Trump tomar posse, na sua última conferência de imprensa como presidente dos EUA, Obama deixou bem claras as suas intenções. "Quero ficar calado durante algum tempo e não me ouvir falar tanto. (...) Mas ainda sou um cidadão (...) e há uma diferença entre a política normal e algumas situações ou momentos em que pense que os nossos valores possam estar em risco", frisou o então ainda presidente. Nessas alturas, Obama garantiu que interviria de acordo com a sua consciência.

Em junho, quando Trump decidiu retirar os EUA do Acordo de Paris sobre o clima, Obama sentiu que tinha obrigação de voltar a quebrar o silêncio. Enquanto o atual presidente fazia o seu anúncio, o gabinete de Obama libertava um comunicado no qual o ex-líder lamentava a decisão, frisando que o Acordo de Paris tinha como objetivo "proteger o mundo em que vivemos para as nossas crianças".

Quem também não tem conseguido ficar calado é Pete Souza, o descendente de portugueses que foi o fotógrafo oficial de Obama. Tanto no Twitter como no Instagram - muitas vezes utilizando imagens de momentos da presidência de Obama -, Pete Souza, esse sim, tem feito marcação cerrada a Donald Trump, partilhando ainda tweets de críticos do atual presidente.

Numa das suas últimas publicações no Instagram, o fotógrafo partilhou uma declaração de Mitt Romney, candidato republicano à Casa Branca nas eleições de 2012. "Não, não são a mesma coisa. Um lado é racista e nazi. O outro opõe-se ao racismo e ao fanatismo. São universos moralmente diferentes", afirmou o outrora adversário presidencial de Obama.

Uma sondagem da CBS News, divulgado ontem, mostra que 55% dos norte-americanos não aprovam as declarações de Trump sobre Charlottesville. Ainda assim, o mesmo estudo mostra que cerca de dois terços dos republicanos estão ao lado do presidente nesta questão.