Yiwu atrai há décadas cidadãos de países em situação de guerra. Mas o visto de residência permanente é muito difícil de obter.

Enquanto a Europa e os EUA procuram travar a entrada de migrantes do Médio Oriente e de África, a China recebe de braços abertos aqueles com dinheiro, na cidade de Yiwu, conhecida como a Cidade do Natal, atraindo empresários da Síria, do Iémen, do Líbano e do Iraque. Ainda que a China não tenha legislação sobre refugiados, concede vistos a pessoas de países em conflito que tenham recursos para ali viverem e pagarem cursos da língua e impostos do seu próprio bolso. O rápido crescimento de Yiwu como centro financeiro desde o início de 2000 tornou a cidade atrativa para migrantes que querem refazer as suas vidas.

Com 1,2 milhões de habitantes e situada na província costeira de Zhejiang, Yiwu é conhecida como a Cidade do Natal por produzir 60% do total mundial das decorações de Natal - além de acolher centenas de empresas que produzem desde meias a brinquedos de plástico e componentes eletrónicos. Um relatório das autoridades locais revela que a cidade concedeu 9675 vistos de residência temporária em 2016, um aumento de 17% em relação ao ano anterior, dos quais quatro mil nacionais de países como o Iraque, o Iémen, a Síria e o Afeganistão.

"Yiwu é uma cidade acolhedora", diz Ammar Albaadani, um iemenita de 38 anos que fala na sala do seu apartamento, o chão coberto de tapetes árabes. "Nós, árabes, fomos os primeiros a vir para Yiwu para criar empresas e envolvermo-nos no desenvolvimento económico da cidade. Agora, muitos de nós - iemenitas, sírios e iraquianos - temos guerra nos nossos países."

Yiwu mudou o destino dos seus habitantes chineses, mas também abriu oportunidades sem fim na produção industrial barata para os estrangeiros. Um afluxo de árabes - a maioria com vistos de curta duração para empresários - transformou a cidade num centro multicultural com inúmeros restaurantes do Médio Oriente e com a própria mesquita. Mas estando as leis que regem a imigração na China entre as mais restritivas no mundo para os estrangeiros que procuram um visto de residência permanente, muitos interrogam-se sobre o tempo que poderão ficar naquela que se tornou a sua segunda casa.

Manar Abdulhussein, 38 anos, deixou para trás há cinco anos um quotidiano de atentados na capital iraquiana, Bagdad, e transferiu o negócio da família para Yiwu. Com ela, veio o marido e os filhos, Ahmed, de 15 anos, Hussein, de 11 anos. Yousif, de 4 anos, já nasceu na China. Manar dirige uma empresa de têxteis com o marido, Alobaidi Mohammed, e exporta para o Iraque. "Tínhamos uma fábrica no Iraque. Depois veio a guerra. Muitas pessoas insistiram connosco para que viéssemos para a China e continuássemos a trabalhar. Originalmente, os nossos materiais eram chineses", diz Manar, que adotou um nome chinês, Lan Lan, para melhor integração. Com tantos imigrantes em Yiwu acabou por se criar uma escola iraquiana na cidade. "Sinto segurança na China. Por isso, gostaria que os meus filhos pudessem fixar-se aqui, terminarem os estudos e procurarem trabalho. Mas mesmo que fiquemos aqui por muito tempo, nunca teremos passaportes chineses", lamenta Manar, que também ensina chinês a adultos na escola iraquiana.

O iemenita Ammar veio para a China há 19 anos. Era estudante com uma bolsa do Estado. Quando o conflito se agravou há três anos, decidiu fixar-se em Yiwu. "Tenho uma triste recordação da última vez que deixei o meu país. Foi em 2014, os rebeldes houthi tinham chegado a Sana", disse Ammar, que se exprime num chinês fluente. "Pensava que a situação iria agravar-se. Por isso, parti. Triste", diz.

No ano passado, criou o Clube de Cultura Rota da Seda para ajudar os migrantes a integrar-se. O clube organiza atividades para estrangeiros e chineses, sendo reconhecido pelas autoridades locais. Por altura do ano novo chinês, o clube organizou uma sessão para ensinar como se confeciona os tradicionais pastéis de massa recheada chineses. Mas apesar dos esforços de assimilação de Ammar, a permanência é uma incerteza. "Já vivi mais anos na China do que no Iémen, mas continuo a usar passaporte iemenita. É realmente difícil ter visto de residência permanente."

Desde 2015, a China liberalizou as leis sobre imigração - a começar pelo centro financeiro e comercial de Xangai - para atrair mão-de-obra especializada. Para um visto de residência permanente, os candidatos têm de viver quatro anos consecutivos na China, ter um vencimento anual de 600 mil yuans (80 mil euros) e pagar impostos acima dos 120 mil yuans, segundo o jornal em inglês Shanghai Morning Post. País com 1300 milhões de habitantes, a China aprovou 1576 vistos de residência permanente em 2016, mais 163% face ao ano anterior, segundo dados divulgados pelo China Daily, jornal oficial em inglês.

"Se queremos ficar na China, são necessárias políticas que nos facilitem a vida, especialmente na questão dos vistos de residência, educação das crianças, segurança social e cuidados médicos", defende Ammar. "Tenho pensado em ir para a Europa, mas como vivo há tanto tempo na China, é difícil mudar para outro continente".

Mike é o nome profissional deste ator sírio, de 24 anos, recém-chegado a Yiwu. Primeiro, foi estudar para a Malásia e depois fixou-se em Yiwu, onde estudou chinês na Business School, onde os estrangeiros são 12,5% dos estudantes. "Quando estudava, trabalhava como ator. A minha ambição é essa: ser ator", diz Mike, que tem interpretado papéis de ocidental em filmes e séries chinesas. Mas como o que ganha como ator não chega para viver, criou uma empresa de import-export e vai pedir um visto para empresários, pensando já num visto de residência permanente. "Espero comprar uma casa na China e trazer os meus pais para viverem comigo."

Ammar diz ter aprendido muito sobre como trabalhar na China, mas o seu objetivo é voltar a casa. "Espero que no futuro... acabe por haver paz no mundo árabe. Então, a Rota da Seda terá novas direções."