Após falar com presidente russo, Trump espera uma "excelente relação" com Moscovo. Para rever sanções, ainda é cedo.

Num dia cheio de telefonemas, depois de conversar com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e com a chanceler alemã Angela Merkel, Donald Trump pegou no telefone pousado na sua secretária na Sala Oval - ao lado de um monte de dossiers e de um copo de refrigerante - para falar com Vladimir Putin. A chamada era muito aaguardada, depois de os dois líderes terem trocado elogios na campanha e de Trump prometer uma reaproximação a Moscovo. Mas do que disseram pouco se sabe.

Depois de na sexta-feira ter admitido que era "cedo" para pensar em levantar as sanções à Rússia impostas após a anexação da Crimeia em 2014, ontem Trump limitou-se a manifestar interesse em cultivar uma "excelente relação" com Moscovo. Rodeado pelo vice-presidente Mike Pence, pelo chefe de gabinete Reince Priebus, pelo porta-voz Sean Spicer e pelo conselheiro Steven Bannon, o presidente americano falou com Putin durante 50 minutos, mais cinco que com Merkel.

A conversa de ontem foi a primeira entre os dois líderes desde que Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos. Mas ambos não se cansaram de exprimir admiração recíproca e tecer elogios durante a campanha para as presidenciais americanas. Putin descreveu o então candidato republicano como "um homem muito talentoso". E este elogiou o "controlo firme" que o presidente russo mantém sobre o seu país.

Apesar do a que os media chamaram bromance - um romance entre irmãos ("brothers", em inglês), a verdade é que os dois líderes nunca se encontraram pessoalmente e o próprio Trump admitia na sexta-feira que quando tal acontecer pode nem sequer gostar do homem forte do Kremlin. "Como é que a relação vai funcionar, não sei dizer por enquanto. Já muitas vezes achei que me ia dar bem com alguém e depois não gostei nada da pessoa", confidenciou Trump à FOX News.

A verdade é que os dois não podiam ser mais diferentes. Nascido há 70 anos e criado no bairro nova-iorquino de Queens, Trump formou-se em Economia e cedo começou a trabalhar no negócio do pai: o imobiliário. Depois do que o próprio descreveu como "um pequeno empréstimo" paterno de um milhão de dólares, Donald lançou-se a solo, apostando na construção em Manhattan. E ainda hoje a sua Trump Tower, onde a primeira dama Melania e o filho Barron (que aos dez anos é o mais novo dos cinco filhos do milionário) continuam a viver, é um dos edifícios mais marcantes da Quinta Avenida.

Seis anos mais novo, Putin nasceu em São Petersburgo, então chamada Leninegrado. Filho de uma empregada fabril e de um militar que serviu num submarino antes de ser transferido para o exército e ficar ferido na II Guerra Mundial. Apaixonado por judo, que pratica desde os 12 anos, Putin partilha com Trump o gosto pelo desporto. Este além de ter jogado futebol americano no liceu, é hoje um frequentador dos seus próprios campos de golfe.

Formado em Direito, em 1975 Putin entrou para o KGB, a secreta soviética, tendo servido em Dresden, na então Alemanha de Leste, entre 1985 e a queda do Muro de Berlim, em 1989, altura em que voltou a São Petersburgo. Foi então, com a União Soviética a chegar ao fim, que a política se atravessou no seu caminho. Primeiro na Câmara da cidade, depois no governo local antes de ser chamado para Moscovo, onde começou a trabalhar com o presidente Boris Ieltsin. Viria a suceder-lhe como presidente após a demissão deste a 31 de dezembro de 1999, tendo vencido as presidenciais do ano seguinte.

E nunca mais largou o poder. Presidente de 2000 a 2008, foi primeiro-ministro nos quatro anos seguintes, antes de voltar à presidência em 2012. Atacado pela oposição que vê nele um czar em potência, a verdade é que Putin, divorciado e pai de duas filhas, controla o país com mão de ferro, tendo vencido todas as eleições a que se apresentou.

Durante estes anos todos, a política não parecia interessar muito a Trump. Dono de uma fortuna considerável, este tornou-se conhecido em todo o mundo tanto pelos concursos de Miss Universo como pelo reality show The Apprentice. Talvez por isso quando se candidatou às presidenciais americanas, o playboy que já vai no terceiro casamento - e o segundo com uma mulher nascida na esfera de influência soviética - não foi levado muito a sério. Mas ganhou. E agora que se senta na Sala Oval, o magnata parece decidido a cumprir as promessas. E a aproximação à Rússia é uma delas.

Apesar da frieza das relação entre Putin e Barack Obama, a verdade é que se EUA e URSS foram inimigos na Guerra Fria, foram aliados na II Guerra Mundial. E bem antes disso, em 1867, o czar Alexandre II aceitou vender o Alasca aos americanos, num negócio de 7,2 milhões de dólares (o que daria uns 123 milhões se fosse hoje), satisfatório para todos.

Na campanha presidencial americana, a Rússia foi assunto dominante. Não só pelos relatórios dos serviços secretos que provam que hackers russos interferiram no processo como pela proximidade entre Putin e Trump. Com este a nomear para secretário de Estado um homem que até já foi condecorado pelo presidente russo. Mas que na audiência no Senado que o confirmou no cargo, Rex Tillerson não deixou de admitir que a Rússia é uma ameaça para os EUA.