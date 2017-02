Pub

Foi longa a admiração incontida e justificada - de cá, por lá. O novo mundo bebera no melhor do velho, ao qual prometia, se corresse mal por cá, que havia sempre uma pátria de substituição. Hoje, por cá, surgem dúvidas

Estranha sensação. A de sempre era que à América chega-se; agora, parece ser a da América que parte. Armada da paixão dos seus cidadãos (como tantos países também têm) e do fascínio dos outros por ela (como raros outros países têm), a América soube sempre contar-se muito bem. O imigrante (americano típico, portanto) Elia Kazan, cineasta e nascido grego, criou a mais bela imagem da primeira dessa relação do mundo com a América. Kazan levou a sua câmara a iluminar uma cara imigrante, do convés do navio a entrar no rio Hudson, e que, olhando a Estátua da Liberdade, balbuciava o que o filme trouxe para título: América, América. A nossa esperança, hoje, ou ilusão piedosa, é que a América de Trump talvez só não se saiba contar.

Aquilo para que a imigrante olhava era a estátua que no pedestal se descreve, num poema a si própria: "(...) Uma mulher poderosa, com uma tocha cuja chama/ É o relâmpago aprisionado e seu nome/ Mãe dos Exílios (...)" Os versos são de Emma Lazarus. Eles falam de como a América era vista pelos outros, não só porque Lazarus era descendente de judeus portugueses, mas porque a estátua também foi inventada, construída e oferecida por estrangeiros - talvez a maior declaração de amor em pedra e em cobre de um país a outro.

Um arroubo sincero, tanto mais que a vontade foi muito mais forte do que a capacidade, sobretudo financeira, de a realizar. Foi o assassínio de Abraham Lincoln, em 1865, que levou um grupo de republicanos franceses - entre os quais um irmão de Alexis Tocqueville, o precursor da admiração europeia pela democracia americana - a fazer a homenagem. A ideia era que a estátua estivesse concluída no primeiro centenário da independência americana, em 1876. Na verdade, nessa data, a estátua que estava a ser concebida pelo escultor Auguste Bartholdi, um dos promotores iniciais, só pôde ser vista no seu elemento mais simbólico, o braço erguendo a tocha, exibido na Exposição do Centenário da Independência, em Filadélfia - como ilustra a foto destas páginas. E só dez anos depois, em 1886, ela foi inaugurada, na presença do presidente Grover Cleveland.

O fascínio inicial pela América não foi exclusivamente francês. Contemporâneo da independência americana e apesar de ser cidadão britânico e viver na Inglaterra colonizadora, o poeta e pintor pré-romântico William Blake (1757-1827), embora refugiando-se no simbolismo, que a sua alma mística ditava, soube ver o que a América anunciava. O poema, também ilustrado por Blake, "América: Uma Profecia", era o reconhecimento de que se abriam tempos novos para o mundo. O seu compatriota e amigo Thomas Paine, radical e panfletário, foi deportado por Londres para as colónias americanas. Decisão imprudente: Paine ia tornar-se um dos ideólogos que inspirariam os Pais Fundadores dos Estados Unidos da América. Quando morreu em Nova Iorque, em 1809, já o novo país era pela democracia e pelo federalismo, pilares das ideias defendidas por Paine.

Thomas Jefferson, fazendo gala de ser agricultor, foi um produto do velho mundo - filho do iluminismo francês e inglês - e autor do mundo novo ao escrever a Declaração de Independência. Em desenho largo: o império da liberdade. No dia em que o presidente John Kennedy recebeu dezenas de prémios Nobel, disse: "Esta é a mais extraordinária reunião de talento já realizada na Casa Branca, talvez com a exceção de quando Thomas Jefferson jantava aqui sozinho." E este misto de patrício romano e filósofo grego arranjou tempo para baixar à terra e aumentar o seu país: comprar a Luisiana e mandar dois exploradores, Lewis e Clark, percorrer o caminho do futuro, que estava para oeste, até ao Pacífico. Como podia a Europa não esbugalhar os olhos de admiração por estes líderes de tipo novo? E líderes a tempo determinado e escrutinado, que voltavam para casa findas as tarefas.

Um mundo admirável, construído com o pressuposto da discussão, dos acordos, das concessões... Vejam a arquitetura das leis fundamentais que se anunciam logo nas primeiras palavras, "nós, o povo", e se arma de linhas simples que servem o essencial - o voto de cada um, e de todos - e admite as circunstâncias. Se o país se construiu a partir de várias colónias e estas tinham gente diferente, histórias diferentes e até formas de governos locais diferentes, garantia-se aos estados pequenos, na união, não serem devorados pelos grandes - o pilar do federalismo ficou defendido.

E se isso num futuro longínquo pudesse levar a que alguém fosse eleito presidente apesar de ter três milhões de votos menos do que o adversário, paciência. Um mundo admirável não pode ser um admirável mundo novo, laboratorial e perigosamente perfeito. Os homens livres hão de saber como resolver os acasos da história em que um jantar na Casa Branca possa acontecer com um presidente, acompanhado ou solitário, que tenha um vocabulário rasteiro e curto. A América é funda desde o início, por muitas interjeições, "great" e "nice", que seja durante uns tempos. Interessante que Alexis Tocqueville, em 1830, se tenha espantado, nas empresas americanas, "não tanto pela grandeza maravilhosa de algumas empresas, como pelas inúmeras multidões de pequenas."

Em 1895, havia quatro automóveis nas estradas americanas; em 1917, havia cinco milhões. Mas no segundo filme de Charlie Chaplin, Charlot Fotogénico, feito em 1914, realizado em 45 minutos e com a duração de seis minutos, filmado numa praia de Los Angeles, Venice, os carros são os dos miúdos, feitos de lata e tábuas. E nesse filme o mundo mudou. Charlot assiste a uma corrida desses carros de miúdos e olha para a câmara. E nós seguimo-lo, capturados. Ele acabara de inventar a audiência e nós soubemo-nos espectadores de cinema. Na história toda, repararam?, o indivíduo, a personalidade, o homem é o centro. Obrigado, América.

Em 1925, John Scopes, professor secundário, em Dayton, cidadezinha do Tennessee, decidiu contar aos alunos a teoria de Darwin - que não fomos criados como a Bíblia diz... O professor foi levado a tribunal, o julgamento de Scopes e do Macaco. Advogados dos dois lados, dos maiores do país, um deles, William Jennings Bryan, até ex-candidato presidencial - as audiências do julgamento foram a primeira transmissão pela rádio para todo o país. A sentença histórica foi de que a liberdade de opinião existe - ficaram a sabê-lo milhões de pessoas que seguiram o improvável debate científico-religioso. Apesar de esse passo da humanidade ter sido à custa do professor Scopes, condenado a cem dólares de multa... Os caminhos da democracia são insondáveis.

Depois da cedência da Califórnia e do Novo México, pelos mexicanos, aos Estados Unidos, e da guerra entre os dois países pela posse do Texas, o presidente James Polk sentiu-se tentado, em 1846, a prosseguir até à conquista da Cidade do México. Surgira, então, uma ideia, o Manifest Destiny, dizendo que os Estados Unidos estavam destinados por Deus a expandir-se por toda a América do Norte. No Congresso, um grupo de políticos liderado por Abraham Lincoln apareceu fortemente armado: tinham a Constituição na mão e na palavra. Ganharam. O que nasce direito dificilmente se entorta, anda a América a dizer-nos há muito. Apesar do muito que há para pensar o contrário, o benefício da dúvida é justificadíssimo.