Pub

Dados confirmados pelo Sindicato de Espírito Santo

O Sindicato dos Polícias de Espírito Santo, no Brasil, confirmou esta segunda-feira o número de 51 mortes desde o início dos protestos das forças de segurança daquele estado brasileiro, na última sexta-feira.

O governo brasileiro ainda não confirmou estes dados, mas caso venham a ser verdadeiros o número de mortos nestes últimos três dias significa um aumento de mais de 1.000% em relação a todo o mês de janeiro, quando ocorreram apenas quatro, de acordo com o Departamento Médico Legal (DML).

O aumento da violência desde a semana passada tem aumentado de tal forma que os habitantes de Vitória, capital do estado de Espírito Santo, têm medo de sair à rua, sobretudo depois dos relatos do Sindicato que deram conta de oito mortos no sábado, 16 no domingo e 27 durante esta segunda-feira

Refira-se que o Governador do estado de Espírito Santo, César Colnago, solicitou ao presidente Michel Temer o envio de tropas para fazerem a segurança nas ruas. Nesta segunda-feira, Vitória suspendeu mesmo o início do ano letivo das escolas municipais por causa da crise de violência.